Samoobslužné myčky, mycí boxy řady SB
Společnost Kärcher nabízí komplexní nabídku modulárních samoobslužných mycích boxů pro bezkontaktní ruční mytí všech druhů vozidel, včetně široké nabídky příslušenství. Samoobslužené mycí zařízení řady SB lze využít pro mytí vlastního vozového parku, jako součást mycího centra k portálové myčce nebo jako další službu k čerpací stanici PHM. Mycí zařízení pro samoobslužné myčky lze přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům klienta.
Promyšlená systémová řešení pro váš úspěch
Výkon, spolehlivost a efektivita jsou jedněmi ze základních znaků profitujícího samoobslužného bezkontaktního mytí. Systémové komponenty Kärcher, které jsou vzájemně dobře sladěny, pracují vždy maximálně efektivně a s ohledem na budoucí výnosy. Kromě toho lze systémová řešení přizpůsobit individuálně přání zákazníka – což je skvělý benefit nejen pro investora, ale i pro zákazníky samoobslužné myčky.
Samoobslužná mycí zařízení s jedním mycím místem
Důkladná a úsporná z hlediska nákladů: Samoobslužná mycí zařízení s jedním místem firmy Kärcher jsou ideální jako doplňkový příjem pro čerpací stanice nebo vlastní vozový park.
Samoobslužná mycí zařízení s více mycími stanovišti
Kompaktní a efektivní z hlediska energie: Skříňová verze obsahuje vše pro ziskový provoz mytí až na čtyřech mycích stanovištích. Modulární technologie pokryje až osm míst.
Ocelová konstrukce Kärcher pro samoobslužné mycí boxy
Nádherně funkční: Ocelovou konstrukci s atikovým tvarem dodáváme s designovými prvky nebo bez nich. Promyšlený koncept osvětlení napomáhá zákazníkům v orientaci.
Samoobslužné vysavače
Jednoduché a ergonomické: Samoobslužné vysavače pro jedno nebo dvě automobilová stání pro moderní čištění interiéru vozidel firmy Kärcher jsou snadno ovladatelné a umožňují díky ergonomicky tvarované sací hubici i čištění těžko přístupných míst.
Velký výkon v malém: samoobslužná mycí zařízení s jedním místem
Základní modely firmy Kärcher přesvědčí nízkými investičními náklady a lze je používat i na velmi malém prostoru. Ideální řešení pro vstup nováčků do komerčního mytí vozidel nebo k čištění vlastního vozového parku.
Samoobslužný jednomístný mycí systém SB OB s jedním pracovním místem
Samoobslužné jednomístné zařízení SB OB umožňuje umýt celé vozidlo díky své maximální flexibilitě, individuálnímu nastavení programů a kompaktním rozměrům, které jej umožňují umístit na poměrně malý prostor.
Není potřeba další skříň pro zařízení na změkčování vody a výrobu osmotizované vody. Dávkování probíhá skrze elektrické čerpadlo. Je možné použít 3 typy vody (studenou, teplou a osmotickou). Provozovatel může nastavovat hodnoty pomocí intuitivního ovladače s dotykovým displejem, umístěným ve skříni. Zařízení je možné vybavit až třemi pracovními nástroji (vysokotlaká pistole, pěnovací pistole a pěnovací kartáč).
Zařízení je dostupné s ohřevem vody za pomocí elektro kotle o výkonech 6 kW, 12 kW nebo 24 kW. Vysoce výkonná vysokotlaká čerpadla je možné zvolit ve dvou verzích podle požadavku provozovatele a typů umývaných vozidel. : 500 l/h a 100 barů, anebo 900 l/h a 120 barů.
Atraktivní design, intuitivní ovládání
SB OB je dostupný v atraktivním designu buď v nerezovém provedení skříně, anebo ocelová skříň, práškově lakovaná v RAL 7012. Elektronický mincovník LED zobrazování zůstatkové hodnoty kreditu a programový ovladač jsou už z výroby součástí zakrytování. Bezpečnostní zámky jsou součástí vybavení.
Pracovní nástroje, příslušenství
Úložný prostor pro pracovní pistol a pěnovací kartáč jsou vyrobeny ze vstřikolisového ABS plastu v RAL 7012. V případě zvolení dvou pracovních nástrojů jsou jak uložení kartáče, tak pistole integrované přímo do skříně zařízení. U volby verze s třemi nástroji je třetí umístěn na samostatně stojícím sloupu.
Až tři různé pracovní nástroje
V závislosti na výbavě je možné zvolit pracovní nástroje jako samostatnou vysokotlakou pistoli, pěnovací pistoli a pěnovací katáč, případně kombinovaný nástroj pro pěnovací kartáč a vysokotlakou pistoli. Volitelný je i počet výkyvných ramen podle počtu zvolených nástrojů.
Pro každý požadavek: samoobslužná zařízení Kärcher s vícero mycími stanovišti (mycí boxy)
Firma Kärcher nabízí plnou flexibilitu a pro každé stanoviště vhodné řešení: Zařízení SB MB pro dvě až čtyři mycí místa ve verzi Skid nebo Cab a zařízení SB MU pro čtyři až osm mycích míst v kontejnerové verzi, resp. verzi složené z jednotlivých součástí.
Inovace na nejmenším prostoru: samoobslužné zařízení Kärcher SB-MB
SB-MB = Dvě a čtyři mycí místa
Jednoduše postavit, připojit a používat: samoobslužné mycí zařízení Kärcher SB MB je téměř okamžitě provozuschopné, protože veškeré technické vybavení je z výroby zabudováno v jediné skříni. Přesné dávkování čisticích prostředků a vyspělá technologie zaručují dlouhou životnost a hospodárný provoz zařízení.
SB-MB verze:
Skid verze
Varianta s kluzným rámem
Jedná se o předmontovaný rám ve kterém je umístěna technologie. Rám lze instalovat v technické místnosti mimo mycí boxy.
Cab verze
Konstrukce technologie v kompaktním provedení a instalovaná mimo mycí boxy. V samotných boxech je možný výběr programu pomocí dálkového ovládání.
Cab 1 a cab 2 verze
Verze Cab 1 s kombinovaným mycím nástrojem (kartáč a vysokotlaká pistole) nebo verze Cab 2 se samostatnými mycími nástroji (samostatný kartáč a samostatná vysokotlaká tryska) jsou instalovány mezi mycími boxy.
Prostorově úsporná konstrukce
Kompaktní konstrukce umožňuje umístění všech komponent do pouze jediné základní skříně.
Bezpečná ochrana
Systém dvou klíčů zaručuje otevření zařízení, zatímco kazeta mincovníku zůstane zavřená.
Spolehlivé dávkování
Dávkovací čerpadla zajišťují bezproblémový chod každého mycího místa i při provozní špičce a tím i spokojenost zákazníků.
Nízká spotřeba energie
Vodou chlazená čerpadla snižují spotřebu energie a tím i náklady.
Šetrné využívání zdrojů
Použití suché pěny snižuje spotřebu vody v zařízení a šetří přírodní zdroje.
Jednoduchá údržba
Velké přední dveře s vyjímatelnou středovou příčkou zajišťují jednoduchou údržbu zařízení.
Flexibilní tvorba programů
Individuální tvorba až 11 mycích programů splní beze zbytku každé přání.
Ekonomická čistota
Použití koncentrovaného čisticího prostředku sníží jeho spotřebu i provozní náklady.
Verze samoobslužného mycího zařízení SB-MU:
SB-MU = čtyři až max.osm mycích míst
Samoobslužná mycí jednotka pro samoobslužné mycí boxy pro náročné provozy, samoobslužné bezkontaktní mycí zóny. Jednotka Kärcher SB MU je ideálním řešení pro 4 až 8 mycích stání.
Modulární a upravitelné: samoobslužné mycí zařízení Kärcher MU.
Modulární koncepce stroje Kärcher SB MU umožňuje přizpůsobit se místnímu stavu a nabízí plnou flexibilitu pro vytvoření mycích center se čtyř až osmimístnými mycími samoobslužnými stanovišti.
Jednotlivé součásti, jako jsou příprava teplé nebo čisté vody a kompletní vybavení mycího stanoviště, lze sestavit dohromady podle individuálních potřeb. Tato flexibilita se vyplatí: Jestliže podnik roste, je možné samoobslužné centrum pro péči o vozidla rozšířit bez velkých nákladů až na 8 mycích stanovišť.
Bezproblémové čištění ráfků
Čištění ráfků se provádí vysokotlakým nástavcem. Tak není nutný žádný další mycí nástroj.
Bezdotyková čistota
Nový systém pro bezdotykové mytí se skládá z pracovního nástavce 3-v-1 a pěnového čističe RM 838. Provozovatelům dává možnost pokrýt různé potřeby zákazníků.
Lesk beze skvrn
Schnutí vozidla bez tvorby skvrn díky vestavěnému zařízení na změkčování vody osmózou.
Intuitivní obsluha
Jednoduchý výběr mycího programu prostřednictvím otočného spínače. Ukazatel hodnoty informuje o zbývajícím času mytí.
Ocelová modulární konstrukce boxů Kärcher
Modulární řešení našich kontstrukcí dovoluje přizpůsobit se různým požadavkům projektu. Součástí nabídky je i možnost různé varianty designu celé myčky od využití barevného provedení Kärcher, nebo řešení šité na míru dle vlastního brandu investora.
Plná flexibilita
Ocelová konstrukce Kärcher je ideálním řešením pro zařízení s jedním až osmi mycími stanovišti.
Multifunkční jednotka
Integrované uložení mycích nástrojů včetně dálkového ovládání.
Různé materiály dělicích stěn
Dělicí stěny mohou být provedeny ze skla, desek Trespa nebo plachty a lze je individuálně přizpůsobit.
Různé varianty střechy
Střechu dodáváme jako klenutou, transparentní střechu z polykarbonátu nebo trapézového plechu.
Jsme tu pro Vás!
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky týkající se bezkontaktních samoobslužných mycích boxů, kartáčových portálových mycích linek pro osobní vozy, mycích systémů Kärcher. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.
Emir ČORIČ
Specialista pro prodej Wash Systems - ČECHY
Tel.: +420 720 026 603
E-mail: emir.coric@karcher.com
Zdeněk VANÍČEK
Specialista pro prodej Wash Systems - MORAVA
Tel.: +420 602 221 225
E-mail: zdenek.vanicek@karcher.com
FAQ - Nejčastější dotazy - Samoobslužné bezkontaktní mycí boxy
Vyzkoušejte si samoobslužné mycí boxy Kärcher
Otestujte si mycí boxy Kärcher přímo u nás v Modleticích. K dispozici Vám mycí centrum vybavené dvojcí mycích boxů s technologií SB-MB (provedení SKID), parfémovačem, klepačem koverců, vysavačem a kompresorem.