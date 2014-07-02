Samoobslužné myčky, mycí boxy řady SB

Společnost Kärcher nabízí komplexní nabídku modulárních samoobslužných mycích boxů pro bezkontaktní ruční mytí všech druhů vozidel, včetně široké nabídky příslušenství. Samoobslužené mycí zařízení řady SB lze využít pro mytí vlastního vozového parku, jako součást mycího centra k portálové myčce nebo jako další službu k čerpací stanici PHM. Mycí zařízení pro samoobslužné myčky lze přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům klienta.

Samoobslužná myčka Modletice
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Kärcher

Promyšlená systémová řešení pro váš úspěch

Výkon, spolehlivost a efektivita jsou jedněmi ze základních znaků profitujícího samoobslužného bezkontaktního mytí. Systémové komponenty Kärcher, které jsou vzájemně dobře sladěny, pracují vždy maximálně efektivně a s ohledem na budoucí výnosy. Kromě toho lze systémová řešení přizpůsobit individuálně přání zákazníka – což je skvělý benefit nejen pro investora, ale i pro zákazníky samoobslužné myčky.

SB Wash

Samoobslužná mycí zařízení s jedním mycím místem

Důkladná a úsporná z hlediska nákladů: Samoobslužná mycí zařízení s jedním místem firmy Kärcher jsou ideální jako doplňkový příjem pro čerpací stanice nebo vlastní vozový park.

SB Line

Samoobslužná mycí zařízení s více mycími stanovišti

Kompaktní a efektivní z hlediska energie: Skříňová verze obsahuje vše pro ziskový provoz mytí až na čtyřech mycích stanovištích. Modulární technologie pokryje až osm míst.

SB MU

Ocelová konstrukce Kärcher pro samoobslužné mycí boxy

Nádherně funkční: Ocelovou konstrukci s atikovým tvarem dodáváme s designovými prvky nebo bez nich. Promyšlený koncept osvětlení napomáhá zákazníkům v orientaci.

Clean park

Samoobslužné vysavače

Jednoduché a ergonomické: Samoobslužné vysavače pro jedno nebo dvě automobilová stání pro moderní čištění interiéru vozidel firmy Kärcher jsou snadno ovladatelné a umožňují díky ergonomicky tvarované sací hubici i čištění těžko přístupných míst.

K samoobslužným vysavačům.

Velký výkon v malém: samoobslužná mycí zařízení s jedním místem

Základní modely firmy Kärcher přesvědčí nízkými investičními náklady a lze je používat i na velmi malém prostoru. Ideální řešení pro vstup nováčků do komerčního mytí vozidel nebo k čištění vlastního vozového parku.

Samoobslužný jednomístný mycí systém SB OB s jedním pracovním místem

Zařízení umožňuje umýt celé vozidlo
Snadné ovládání celého zařízení
Možné dodat s ohřevem vody

Samoobslužné jednomístné zařízení SB OB umožňuje umýt celé vozidlo díky své maximální flexibilitě, individuálnímu nastavení programů a kompaktním rozměrům, které jej umožňují umístit na poměrně malý prostor.

Není potřeba další skříň pro zařízení na změkčování vody a výrobu osmotizované vody. Dávkování probíhá skrze elektrické čerpadlo. Je možné použít 3 typy vody (studenou, teplou a osmotickou). Provozovatel může nastavovat hodnoty pomocí intuitivního ovladače s dotykovým displejem, umístěným ve skříni. Zařízení je možné vybavit až třemi pracovními nástroji (vysokotlaká pistole, pěnovací pistole a pěnovací kartáč).

Zařízení je dostupné s ohřevem vody za pomocí elektro kotle o výkonech 6 kW, 12 kW nebo 24 kW. Vysoce výkonná vysokotlaká čerpadla je možné zvolit ve dvou verzích podle požadavku provozovatele a typů umývaných vozidel. : 500 l/h a 100 barů, anebo 900 l/h a 120 barů.

Jednoduchý a intuitivní ovládací panel

 

Atraktivní design, intuitivní ovládání

SB OB je dostupný v atraktivním designu buď v nerezovém provedení skříně, anebo ocelová skříň, práškově lakovaná v RAL 7012. Elektronický mincovník LED zobrazování zůstatkové hodnoty kreditu a programový ovladač jsou už z výroby součástí zakrytování. Bezpečnostní zámky jsou součástí vybavení.

Úložný prostor pro příslušenství a vysokotlakou pistoli

 

Pracovní nástroje, příslušenství

Úložný prostor pro pracovní pistol a pěnovací kartáč jsou vyrobeny ze vstřikolisového ABS plastu v RAL 7012. V případě zvolení dvou pracovních nástrojů jsou jak uložení kartáče, tak pistole integrované přímo do skříně zařízení. U volby verze s třemi nástroji je třetí umístěn na samostatně stojícím sloupu.

Až tři různé pracovní nástroje

V závislosti na výbavě je možné zvolit pracovní nástroje jako samostatnou vysokotlakou pistoli, pěnovací pistoli a pěnovací katáč, případně kombinovaný nástroj pro pěnovací kartáč a vysokotlakou pistoli. Volitelný je i počet výkyvných ramen podle počtu zvolených nástrojů.

Pro každý požadavek: samoobslužná zařízení Kärcher s vícero mycími stanovišti (mycí boxy)

Firma Kärcher nabízí plnou flexibilitu a pro každé stanoviště vhodné řešení: Zařízení SB MB pro dvě až čtyři mycí místa ve verzi Skid nebo Cab a zařízení SB MU pro čtyři až osm mycích míst v kontejnerové verzi, resp. verzi složené z jednotlivých součástí.

Wash center

Inovace na nejmenším prostoru: samoobslužné zařízení Kärcher SB-MB

SB-MB = Dvě a čtyři mycí místa

Jednoduše postavit, připojit a používat: samoobslužné mycí zařízení Kärcher SB MB je téměř okamžitě provozuschopné, protože veškeré technické vybavení je z výroby zabudováno v jediné skříni. Přesné dávkování čisticích prostředků a vyspělá technologie zaručují dlouhou životnost a hospodárný provoz zařízení.

SB-MB verze:

SB wash skid version white

Skid verze
Varianta s kluzným rámem
Jedná se o předmontovaný rám ve kterém je umístěna technologie. Rám lze instalovat v technické místnosti mimo mycí boxy.

SB wash cab version white

Cab verze
Konstrukce technologie v kompaktním provedení a instalovaná mimo mycí boxy. V samotných boxech je možný výběr programu pomocí dálkového ovládání.

SB wash cab1&2 version white

Cab 1 a cab 2 verze
Verze Cab 1 s kombinovaným mycím nástrojem (kartáč a vysokotlaká pistole) nebo verze Cab 2 se samostatnými mycími nástroji (samostatný kartáč a samostatná vysokotlaká tryska) jsou instalovány mezi mycími boxy.

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Prostorově úsporná konstrukce

Kompaktní konstrukce umožňuje umístění všech komponent do pouze jediné základní skříně.

Bezpecnost

Bezpečná ochrana

Systém dvou klíčů zaručuje otevření zařízení, zatímco kazeta mincovníku zůstane zavřená.

Davkovani

Spolehlivé dávkování

Dávkovací čerpadla zajišťují bezproblémový chod každého mycího místa i při provozní špičce a tím i spokojenost zákazníků.

Spotreba

Nízká spotřeba energie

Vodou chlazená čerpadla snižují spotřebu energie a tím i náklady.

Voda

Šetrné využívání zdrojů

Použití suché pěny snižuje spotřebu vody v zařízení a šetří přírodní zdroje.

Udrzba

Jednoduchá údržba

Velké přední dveře s vyjímatelnou středovou příčkou zajišťují jednoduchou údržbu zařízení.

Program

Flexibilní tvorba programů

Individuální tvorba až 11 mycích programů splní beze zbytku každé přání.

Cistota

Ekonomická čistota

Použití koncentrovaného čisticího prostředku sníží jeho spotřebu i provozní náklady.

Verze samoobslužného mycího zařízení SB-MU:

SB-MU = čtyři až max.osm mycích míst

Samoobslužná mycí jednotka pro samoobslužné mycí boxy pro náročné provozy, samoobslužné bezkontaktní mycí zóny. Jednotka Kärcher SB MU je ideálním řešení pro 4 až 8 mycích stání.

Modulární a upravitelné: samoobslužné mycí zařízení Kärcher MU.

Modulární koncepce stroje Kärcher SB MU umožňuje přizpůsobit se místnímu stavu a nabízí plnou flexibilitu pro vytvoření mycích center se čtyř až osmimístnými mycími samoobslužnými stanovišti.


Jednotlivé součásti, jako jsou příprava teplé nebo čisté vody a kompletní vybavení mycího stanoviště, lze sestavit dohromady podle individuálních potřeb. Tato flexibilita se vyplatí: Jestliže podnik roste, je možné samoobslužné centrum pro péči o vozidla rozšířit bez velkých nákladů až na 8 mycích stanovišť.

SB line MU
Cisteni disku

Bezproblémové čištění ráfků

Čištění ráfků se provádí vysokotlakým nástavcem. Tak není nutný žádný další mycí nástroj.

Bezdotykove cisteni

Bezdotyková čistota

Nový systém pro bezdotykové mytí se skládá z pracovního nástavce 3-v-1 a pěnového čističe RM 838. Provozovatelům dává možnost pokrýt různé potřeby zákazníků.

Lesk

Lesk beze skvrn

Schnutí vozidla bez tvorby skvrn díky vestavěnému zařízení na změkčování vody osmózou.

Rizeni

Intuitivní obsluha

Jednoduchý výběr mycího programu prostřednictvím otočného spínače. Ukazatel hodnoty informuje o zbývajícím času mytí.

Ocelová modulární konstrukce boxů Kärcher

Modulární řešení našich kontstrukcí dovoluje přizpůsobit se různým požadavkům projektu. Součástí nabídky je i možnost různé varianty designu celé myčky od využití barevného provedení Kärcher, nebo řešení šité na míru dle vlastního brandu investora.

 

SB wash center

Plná flexibilita

Ocelová konstrukce Kärcher je ideálním řešením pro zařízení s jedním až osmi mycími stanovišti.

SB centrum

Multifunkční jednotka

Integrované uložení mycích nástrojů včetně dálkového ovládání.

Steny

Různé materiály dělicích stěn

Dělicí stěny mohou být provedeny ze skla, desek Trespa nebo plachty a lze je individuálně přizpůsobit.

Strechy

Různé varianty střechy

Střechu dodáváme jako klenutou, transparentní střechu z polykarbonátu nebo trapézového plechu.

Jsme tu pro Vás!

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky týkající se bezkontaktních samoobslužných mycích boxůkartáčových portálových mycích linek pro osobní vozymycích systémů Kärcher. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.

Emir ČORIČ

Specialista pro prodej Wash Systems - ČECHY

Tel.: +420 720 026 603

E-mail: emir.coric@karcher.com

 

Zdeněk VANÍČEK

Specialista pro prodej Wash Systems - MORAVA

Tel.: +420 602 221 225

E-mail: zdenek.vanicek@karcher.com

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

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FAQ - Nejčastější dotazy - Samoobslužné bezkontaktní mycí boxy

Pro výstavbu samoobslužného mycího boxu postačuje plocha již od 400-500 m2.

Jeden mycí box je velký přibližně 5 x 5 metrů, běžně se staví min. dva mycí boxy. Celková plocha pozemku by pak měla být 4x větší nž je velikost stavby pro zajištění dostatečného prostoru pro manévrování vozidel.

Tato kompaktnost umožňuje budování samoobslužných mycích center i v hustě zastavěných oblastech, u čerpacích stanic nebo u nákupních center s omezeným prostorem.

Dalším faktorem jsou plánované výjezdové trasy. Ideální je Průjezdová varianta, kdy vozidla přijíždějí do boxu a opouštějí ho cestou vpřed. Další možností je varianta s couváním, vozidlo zde po umytí vycouvá. 

Na velikost potřebné stavební plochy mají vliv i plánové doplňkové služby (vysavače, klepače koberců, apod.).

 

Je možné postavit mycí zařízení i na menším pozemku? 

Ano, důležitým faktorem je pak postavení příjezdové komunikace vozidel do boxu, dále je třeba volit mycí technologie, které nevyžadují další doplňkové stavby. Jednou takovou variantou je Kärcher SB-MB Cab, kdy mycí zařízení je umístěné uprostřed samotných boxů.

Pokud máte záměr realizovat menší mycí plochu, možné je i využít samoobslužné bezkontaktní mycí zařízení Kärcher SB-OB, které je schopné nahradit mycí box.

 

 

Kärcher samoobslužná bezkontaktní mycí technologie SB-MU pro 2-4 boxy

Standardně se doporučuje začít s 2 až 3 boxy, které lze v budoucnu modulárně rozšiřovat.

Počet výdělečných boxů velmi závisí na spádové oblasti a průjezdnosti lokality a vizibilitě samotného mycího centra. Nejlepší synergie však vzniká, když jsou boxy doplněny portálovou myčkou pro náročnější zákazníky.

Samoobslužné boxy Kärcher jsou vybaveny automatickým systémem cirkulace vody a temperováním podlahy, což zajišťuje bezpečný provoz i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. To zaručuje celoroční ziskovost bez nutnosti zimních odstávek.

Ano, všechny moderní mycí boxy Kärcher jsou vybaveny systémy pro bezkontaktní platby kartou, mobilním telefonem nebo věrnostními kartami. Tento komfort výrazně zvyšuje průměrnou útratu zákazníka oproti čistě mincovním systémům.

Ano, jmenuje se Kärcher SB-OB.

Jedná se o samoobslužné jednomístné mycí zařízení, které umožňuje komfortně umýt celé vozidlo díky své maximální flexibilitě a nabízeným funkcím odpovídajícím samoobslužným mycím boxům.

SB-OB

Kapacitu samoobslužného mycího centra lze snadno a rychle rozšířit díky modulární koncepci ocelových konstrukcí a skříňových technologií řady MU. Celý systém je navržen tak, aby flexibilně rostl společně s vaším podnikáním.

  • Škálovatelnost od 2 do 8 stání: Centrální technologii v kontejnerové verzi lze postupně doplňovat o další mycí moduly bez nutnosti celkové přestavby zázemí.
  • Variabilita dělicích stěn: Systém dovoluje rychlou montáž nebo výměnu dělicích prvků (sklo, desky Trespa, plachty) podle aktuálních prostorových potřeb.
  • Rychlá integrace nových fází: Řídicí elektronika celého systému podporuje snadné softwarové přidání nových mycích programů (např. intenzivní pěna) pro zvýšení atraktivity schématu.

Vyzkoušejte si samoobslužné mycí boxy Kärcher

Otestujte si mycí boxy Kärcher přímo u nás v Modleticích. K dispozici Vám mycí centrum vybavené dvojcí mycích boxů s technologií SB-MB (provedení SKID), parfémovačem, klepačem koverců, vysavačem a kompresorem.

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