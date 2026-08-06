Samoobslužná myčka SB OB
Bezkontaktní samoobslužná myčka v jednomístném provedení. Vhodné pro každý provoz, ať již pro malou čerpací stanici, autosalon či začínající podnikání. Bez kompromisů, s kompletní výbavou.
Kompaktní samoobslužná jednotka v jednomístně provedení SB OB lze konfigurovat dle individuálních požadavků zákazníka a umožňuje mytí vozidel i v těch nejmenších prostorách. Flexibilní řešení nabízí až sedm různých mycích programů pro kompletní mytí vozidla. Jednoduché vizualizace vám pomohou s nastavením řídicího systému prostřednictvím integrované a pohodlné dotykové obrazovky. Jednotka je ideální pro použití v prázdných zbytkových prostorách a generuje atraktivní dodatečné příjmy s velmi nízkou investicí.
Charakteristické znaky a výhody
Dodáváme až se 4 dávkovacími čerpadly
Třetí mycí nástroj
Změkčení vody osmózou
Nastavení lze rychle a bez problémů upravit na touchscreenu
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Samoobslužná mycí místa: 1
- Mycí programy: 7 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Samoobslužné mytí vozidel i na malém prostoru