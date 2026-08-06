Samoobslužná myčka SB OB

Bezkontaktní samoobslužná myčka v jednomístném provedení. Vhodné pro každý provoz, ať již pro malou čerpací stanici, autosalon či začínající podnikání. Bez kompromisů, s kompletní výbavou.

Kompaktní samoobslužná jednotka v jednomístně provedení SB OB lze konfigurovat dle individuálních požadavků zákazníka a umožňuje mytí vozidel i v těch nejmenších prostorách. Flexibilní řešení nabízí až sedm různých mycích programů pro kompletní mytí vozidla. Jednoduché vizualizace vám pomohou s nastavením řídicího systému prostřednictvím integrované a pohodlné dotykové obrazovky. Jednotka je ideální pro použití v prázdných zbytkových prostorách a generuje atraktivní dodatečné příjmy s velmi nízkou investicí.

Charakteristické znaky a výhody
Samoobslužná myčka SB OB: Dodáváme až se 4 dávkovacími čerpadly
Dodáváme až se 4 dávkovacími čerpadly
Samoobslužná myčka SB OB: Třetí mycí nástroj
Třetí mycí nástroj
Samoobslužná myčka SB OB: Změkčení vody osmózou
Změkčení vody osmózou
Nastavení lze rychle a bez problémů upravit na touchscreenu
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar) 100 - 120
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Samoobslužná mycí místa: 1
  • Mycí programy: 7 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Samoobslužné mytí vozidel i na malém prostoru