Samoobslužná myčka SB MU

Samoobslužná mycí linka pro náročné a exponované provozy. Kärcher SB MU je řešení pro mycí centra od 4 do 8 mycích stání.

Vrcholná technologie pro nejnáročnější zákazníky a provozovatele. Modulárně koncipované vícemístné samoobslužné zařízení "SB MU" pro 4 až 8 mycích míst k čištění exteriérů vozidel lze individuálně vybavit a flexibilně rozšiřovat. Tento modulární systém se skládá z 5 hlavních komponent: čerpadlového modulu, zařízení s teplou vodou, změkčovacího a osmotického zařízení , řídící skříně a vybavení mycích míst. Tyto se instalují v technické místnosti. Pro snadnější, levnější a rychlejší instalaci v místě se moduly předmontovávají na podstavec již ve výrobním závodě. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nevyžadují náročnou údržbu. Vysoce kvalitní komponenty zaručují vysokou bezpečnost procesu. V závislosti na místních požadavcích lze každé mycí místo vybavit až 11 mycími programy (předmytí, hlavní mytí a péče). Pěnovací systém Vario slouží při ???? prostřednictvím mycího kartáče. Provozovatel přitom může nastavit množství vody a konzistenci pěny (mokrá nebo suchá pěna). Zákazníci profitují z jasné uživatelské obsluhy, logického uspořádání ergonomických mycích nástrojů jakož i z účinných mycích programů pro čištění disků kol a inovativních programů péče pro konzervaci laku (pěnový lesk).

Charakteristické znaky a výhody
Modulární konstrukce
Atraktivní mycí programy (max. 11)
Čerpadlové moduly ??? Předmontovány ve výrobním závodě.
Pneumatická dávkovací čerpadla
Pěnovací systém Vario
Optimální přístup ke všem komponentům
Specifikace

Technické údaje

Teplota horké vody (°C) max. 60
Pracovní tlak (bar) 100 - 120
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Samoobslužná mycí místa: 4, 8
  • Mycí programy: 11 Kusy
  • Pneumatická dávkovací čerpadla
  • Pěnovací systém Vario
Oblasti použití
  • Čištění exteriéru vozidla pro samoobslužné zákazníky
Příslušenství
Čisticí prostředky