Samoobslužná myčka SB MU
Samoobslužná mycí linka pro náročné a exponované provozy. Kärcher SB MU je řešení pro mycí centra od 4 do 8 mycích stání.
Vrcholná technologie pro nejnáročnější zákazníky a provozovatele. Modulárně koncipované vícemístné samoobslužné zařízení "SB MU" pro 4 až 8 mycích míst k čištění exteriérů vozidel lze individuálně vybavit a flexibilně rozšiřovat. Tento modulární systém se skládá z 5 hlavních komponent: čerpadlového modulu, zařízení s teplou vodou, změkčovacího a osmotického zařízení , řídící skříně a vybavení mycích míst. Tyto se instalují v technické místnosti. Pro snadnější, levnější a rychlejší instalaci v místě se moduly předmontovávají na podstavec již ve výrobním závodě. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nevyžadují náročnou údržbu. Vysoce kvalitní komponenty zaručují vysokou bezpečnost procesu. V závislosti na místních požadavcích lze každé mycí místo vybavit až 11 mycími programy (předmytí, hlavní mytí a péče). Pěnovací systém Vario slouží při ???? prostřednictvím mycího kartáče. Provozovatel přitom může nastavit množství vody a konzistenci pěny (mokrá nebo suchá pěna). Zákazníci profitují z jasné uživatelské obsluhy, logického uspořádání ergonomických mycích nástrojů jakož i z účinných mycích programů pro čištění disků kol a inovativních programů péče pro konzervaci laku (pěnový lesk).
Charakteristické znaky a výhody
Modulární konstrukce
Atraktivní mycí programy (max. 11)
Čerpadlové moduly ??? Předmontovány ve výrobním závodě.
Pneumatická dávkovací čerpadla
Pěnovací systém Vario
Optimální přístup ke všem komponentům
Specifikace
Technické údaje
|Teplota horké vody (°C)
|max. 60
|Pracovní tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Samoobslužná mycí místa: 4, 8
- Mycí programy: 11 Kusy
- Pneumatická dávkovací čerpadla
- Pěnovací systém Vario
Oblasti použití
- Čištění exteriéru vozidla pro samoobslužné zákazníky