Samooslužný vysavač SB V K!Vac

Výkonný samoobslužný vysavač zaujme maximálním sacím výkonem, moderním designem a možnostmi bezhotovostní platby. Ideální pro pohodlné a efektivní čištění interiéru vozidla.

SB V K!Vac je výkonný samoobslužný vysavač, dostupný v jednomístné nebo dvoumístné verzi. Díky cartridge filtru a manuálnímu čištění filtru nabízí o 15% vyšší sací výkon než jeho předchůdce a nikdy neztrácí sací výkon. Podsvícená LED tlačítka pro spuštění zajišťují intuitivní ovládání a boční lišta, kterou lze barevně přizpůsobit, dotváří celkový vzhled samoobslužného vysavače. Funkce pro vytahování hadice s tyčí ze skelných vláken minimalizuje kontakt sací hadice se zemí, a tím pomáhá zabránit vniknutí nečistot do vozidla. K dispozici je možnost vzduchové pistole pro vyfouknutí nečistot ze štěrbin. Zobrazení zbývajícího času ukazuje, jak dlouho uživatelé ještě mohou vysávat. Flexibilní možnosti platby, jako je terminál pro kreditní karty a elektronický mincovník, zvyšují pohodlí uživatelů. Turbíny se snadno vyměňují, což usnadňuje údržbu.

Charakteristické znaky a výhody
Samooslužný vysavač SB V K!Vac: Dvoustupňový filtrační systém
Dvoustupňový filtrační systém
Cartridge filtr udržuje konstantně vysoký sací výkon. Integrovaný systém ručního čištění filtru. Bezprašné vyprazdňování s volitelnými filtračními sáčky.
Samooslužný vysavač SB V K!Vac: Individuální platební systémy
Individuální platební systémy
Terminál pro kreditní karty a/nebo elektronický mincovník. Spouštěcí tlačítko pro provoz bez platebního systému.
Samooslužný vysavač SB V K!Vac: Vzduchová pistole (volitelné) pro čištění štěrbin
Vzduchová pistole (volitelné) pro čištění štěrbin
Funkce fukaru pro čištění štěrbin (např. sedadla a středové konzole).
Zpětné navíjení hadice s tyčkou ze skelných vláken
  • Minimalizuje kontakt hadice se zemí.
  • Zabraňuje vniknutí nečistot do vozidla.
  • Chrání hadici před opotřebením.
Specifikace

Technické údaje

Životnost turbíny (h) 800
Hladina hluku (dB(A)) 65
Počet fází (Ph) 1
Frekvence (Hz) 50 - 60
Napětí (V) 230
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Délka sací hadice: 6290 mm
  • Zpětné navíjení hadice s tyčkou ze skelných vláken
  • Sací hubice
Samooslužný vysavač SB V K!Vac
Samooslužný vysavač SB V K!Vac

Videa

Oblasti použití
  • Ruční čištění interiéru vozidla