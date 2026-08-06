Samooslužný vysavač SB V K!Vac
Výkonný samoobslužný vysavač zaujme maximálním sacím výkonem, moderním designem a možnostmi bezhotovostní platby. Ideální pro pohodlné a efektivní čištění interiéru vozidla.
SB V K!Vac je výkonný samoobslužný vysavač, dostupný v jednomístné nebo dvoumístné verzi. Díky cartridge filtru a manuálnímu čištění filtru nabízí o 15% vyšší sací výkon než jeho předchůdce a nikdy neztrácí sací výkon. Podsvícená LED tlačítka pro spuštění zajišťují intuitivní ovládání a boční lišta, kterou lze barevně přizpůsobit, dotváří celkový vzhled samoobslužného vysavače. Funkce pro vytahování hadice s tyčí ze skelných vláken minimalizuje kontakt sací hadice se zemí, a tím pomáhá zabránit vniknutí nečistot do vozidla. K dispozici je možnost vzduchové pistole pro vyfouknutí nečistot ze štěrbin. Zobrazení zbývajícího času ukazuje, jak dlouho uživatelé ještě mohou vysávat. Flexibilní možnosti platby, jako je terminál pro kreditní karty a elektronický mincovník, zvyšují pohodlí uživatelů. Turbíny se snadno vyměňují, což usnadňuje údržbu.
Charakteristické znaky a výhody
Dvoustupňový filtrační systémCartridge filtr udržuje konstantně vysoký sací výkon. Integrovaný systém ručního čištění filtru. Bezprašné vyprazdňování s volitelnými filtračními sáčky.
Individuální platební systémyTerminál pro kreditní karty a/nebo elektronický mincovník. Spouštěcí tlačítko pro provoz bez platebního systému.
Vzduchová pistole (volitelné) pro čištění štěrbinFunkce fukaru pro čištění štěrbin (např. sedadla a středové konzole).
Zpětné navíjení hadice s tyčkou ze skelných vláken
- Minimalizuje kontakt hadice se zemí.
- Zabraňuje vniknutí nečistot do vozidla.
- Chrání hadici před opotřebením.
Specifikace
Technické údaje
|Životnost turbíny (h)
|800
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Počet fází (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Napětí (V)
|230
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Délka sací hadice: 6290 mm
- Zpětné navíjení hadice s tyčkou ze skelných vláken
- Sací hubice
Videa
Oblasti použití
- Ruční čištění interiéru vozidla