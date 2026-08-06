Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
B 50 W kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním s robustními hliníkovými komponenty, s dávkovacím systémem, čištěním nádrže, kotoučovou hlavou D 51 a funkcemi Auto-Fill/Auto Rinse.
B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah a přesvědčí svou mimořádně robustní konstrukcí. Kotoučová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkové tlakové slitiny – pro vynikající odsávání i na strukturovaných plochách a v úzkých zatáčkách. Kartáčová hlava s jedním kotoučem D 51 se tiše a spolehlivě postará o ty nejlepší výsledky čištění. Kompaktní design stroje Walk behind umožňuje ještě lepší přehled a obratnost v mimořádně úzkých prostorech. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatele. Nový dávkovací systém „Dose“ pomáhá navíc při přesném dávkování čisticího prostředku – což šetří náklady a chrání zdroje. Funkce Auto Rinse zajišťuje bezkontaktní čištění nádrže na špinavou vodu, systém Auto-Fill jednoduché plnění nádrže na čistou vodu s automatickým aquastopem. Čistou vodu doplníte bez problémů připojením univerzální hadice na jakýkoli vodovodní kohoutek. Pomocí aplikace „Machine connect“ lze navíc upravovat rozšířená nastavení a získávat informace zcela jednoduše přes smartphone.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní strojDobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníkuRobustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová kartáčová hlava D 51
- Tichý a energeticky účinný.
- Čištění za provozu s dlouhou výdrží baterie.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²)
|max. 3060
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1840
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|140
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|245
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|103,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Obsah balení
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- DOSE
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- Provoz pomocí aplikace
- Automatické plnění
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách