Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp pro mokré čištění podlah, s kotoučovou hlavou D 51, univerzální hadicí pro plnění, kompatibilní se smarttelefony.

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah a zaujme svým extrémně robustním designem. Hlava kartáče a stěrka jsou vyrobeny z odolného tlakově litého hliníku - pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Jednokotoučová kartáčová hlava D 51 zajišťuje tiše a spolehlivě ty nejlepší výsledky čištění jak při údržbě, tak při mezičištění - a to i při trvalém provozu. Kompaktní design pojízdného mycího stroje poskytuje lepší přehled a manévrovatelnost i na těžko dostupných místech. Pohon kol zjednodušuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatele. Čerstvou vodu lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Pomocí aplikace „Machine connect“ lze pokročilá nastavení a informace také snadno ovládat pomocí chytrého telefonu.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm: Extrémně kompaktní stroj
Extrémně kompaktní stroj
Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm: Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm: Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Robustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová kartáčová hlava D 51
  • Tichý a energeticky účinný.
  • Čištění za provozu s dlouhou výdrží baterie.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²) max. 3060
Plošný výkon praktický (m²/h) 1840
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 140
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 29 / 32
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,5
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 245
Hmotnost bez příslušenství (kg) 103,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1367 x 609 x 1082

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Provoz pomocí aplikace
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky