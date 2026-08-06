Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp pro mokré čištění podlah, s kotoučovou hlavou D 51, univerzální hadicí pro plnění, kompatibilní se smarttelefony.
Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah a zaujme svým extrémně robustním designem. Hlava kartáče a stěrka jsou vyrobeny z odolného tlakově litého hliníku - pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Jednokotoučová kartáčová hlava D 51 zajišťuje tiše a spolehlivě ty nejlepší výsledky čištění jak při údržbě, tak při mezičištění - a to i při trvalém provozu. Kompaktní design pojízdného mycího stroje poskytuje lepší přehled a manévrovatelnost i na těžko dostupných místech. Pohon kol zjednodušuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatele. Čerstvou vodu lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Pomocí aplikace „Machine connect“ lze pokročilá nastavení a informace také snadno ovládat pomocí chytrého telefonu.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní strojDobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníkuRobustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová kartáčová hlava D 51
- Tichý a energeticky účinný.
- Čištění za provozu s dlouhou výdrží baterie.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²)
|max. 3060
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1840
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|140
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|245
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|103,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Provoz pomocí aplikace
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách