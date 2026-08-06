Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp ps robustními hliníkovými komponenty, dávkovacím systémem DOSE, čištěním nádrže, diskovou kartáčovou hlavou D 60 a funkcí automatického plnění/ automatického proplachování.

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah a může se pochlubit robustní konstrukcí. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkového odlitku s dlouhou životností - pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v těsných zatáčkách. Kotoučová kartáčová hlava D 60 s integrovanou funkcí zametání spolehlivě zajišťuje optimální výsledky čištění a čisté podlahy. Kompaktní konstrukce stroje s pojezdem umožňuje lepší přehled a manévrovatelnost i ve zvláště úzkých prostorách. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou zátěž. Nový dávkovací systém DOSE navíc pomáhá přesně dávkovat čisticí prostředky - šetří peníze a zdroje. Funkce automatického oplachování umožňuje bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu, systém Auto-fill usnadňuje plnění nádrže na čerstvou vodu s funkcí automatického zastavení vody. Čerstvou vodu snadno doplníte z jakéhokoli kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Kromě toho lze pokročilá nastavení a informace snadno ovládat z chytrého telefonu pomocí aplikace "Machine connect".

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Extrémně kompaktní stroj
Extrémně kompaktní stroj
Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Robustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Disková kartáčová hlava D 60
  • Velká a efektivní pracovní šířka.
  • Vyšší produktivita a rychlejší čištění.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Přesné dávkování čisticího prostředku.
  • Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
  • Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 600
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3600
Plošný výkon praktický (m²/h) 2160
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 150
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 25 / 25
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,6
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 241
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1280 x 636 x 1082

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • DOSE
  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky