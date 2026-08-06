Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp ps robustními hliníkovými komponenty, dávkovacím systémem DOSE, čištěním nádrže, diskovou kartáčovou hlavou D 60 a funkcí automatického plnění/ automatického proplachování.
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah a může se pochlubit robustní konstrukcí. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkového odlitku s dlouhou životností - pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v těsných zatáčkách. Kotoučová kartáčová hlava D 60 s integrovanou funkcí zametání spolehlivě zajišťuje optimální výsledky čištění a čisté podlahy. Kompaktní konstrukce stroje s pojezdem umožňuje lepší přehled a manévrovatelnost i ve zvláště úzkých prostorách. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou zátěž. Nový dávkovací systém DOSE navíc pomáhá přesně dávkovat čisticí prostředky - šetří peníze a zdroje. Funkce automatického oplachování umožňuje bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu, systém Auto-fill usnadňuje plnění nádrže na čerstvou vodu s funkcí automatického zastavení vody. Čerstvou vodu snadno doplníte z jakéhokoli kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Kromě toho lze pokročilá nastavení a informace snadno ovládat z chytrého telefonu pomocí aplikace "Machine connect".
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní strojDobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníkuRobustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Disková kartáčová hlava D 60
- Velká a efektivní pracovní šířka.
- Vyšší produktivita a rychlejší čištění.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|600
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3600
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2160
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|150
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|241
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- DOSE
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- Provoz pomocí aplikace
- Automatické plnění
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách