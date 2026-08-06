Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill

Robustní a kompaktní podlahový mycí stroj s odolnými komponenty. Ve výbavě: Auto-fill, proplach nádrže a čisticí hlava Orbital O51.

Kompaktní design tohoto podlahového mycího stroje nabízí lepší viditelnost a ovladatelnost. Zaujme robustním designem s odolnou kovovou kartáčovou hlavou a tlakově litou hliníkovou sací lištou, která umožňuje vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých rozích. Pokročilé možnosti nastavení a informace lze snadno spravovat ze smartphonu. Přívod čerstvé vody lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Kartáčová hlava Orbital O51 má nízké vibrace a zaručuje nejlepší výsledky při údržbovém čištění a hloubkovém čištění. Díky až o 25 % nižší spotřebě vody ve srovnání s běžnými kotoučovými kartáčovými hlavicemi nebo možností čištění bez detergentů je tento stroj lídrem v oblasti šetření zdrojů. V základní výbavě funkce automatického proplachování nádrže, což umožňuje bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu a systém automatického plnění usnadňuje plnění nádrže na čerstvou vodu s funkcí automatického zastavení vody.

Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní stroj
  • Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
  • Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
  • Rozšířená nabídka funkcí a informací.
  • Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
  • Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
  • Robustní a odolné komponenty.
  • Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3060
Plošný výkon praktický (m²/h) 1840
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 20
Přítlak kartáčů (kg) 36
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,5
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 245
Hmotnost bez příslušenství (kg) 109
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1380 x 610 x 1082

Obsah balení

  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • orbitální kartáčová hlava
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky