Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Robustní a kompaktní stroj s odolnými komponenty. Skvělá výbava: AGM 115 Ah baterie, DOSE systém, Auto-fill, proplach nádrže a čisticí hlava Orbital O51.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack zaujme svým kompaktním designem pro optimální viditelnost a ovladatelnost. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkového odlitku zajišťují odolnost a vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých rozích. Mobilní aplikace „Machine Connect“ poskytuje pokročilá nastavení a možnosti informací prostřednictvím chytrého telefonu. Baterie AGM s kapacitou 115 Ah umožňuje dlouhou provozní dobu. Nízkovibrační čisticí hlava Orbital O51 zajišťuje nejlepší výsledky čištění při údržbě a hloubkovém čištění. Přívod čerstvé vody lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Díky až o 25 % nižší spotřebě vody než běžné kartáčové hlavy a možnosti čištění bez použití chemikálií nastavuje měřítko z hlediska udržitelnosti. Nový systém DOSE zajišťuje přesné dávkování detergentů. Funkce automatického proplachování umožňuje vyčistit nádrž na špinavou vodu, aniž by se dostala do kontaktu s nečistotami, a nádrž na čerstvou vodu lze snadno naplnit pomocí funkce automatického plnění, která zahrnuje automatické zastavení vody.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní stroj
- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová čisticí hlava Orbital O51
- Prvotřídní mechanický čisticí výkon.
- Až o 40 % kratší doba čištění / o 25 % nižší spotřeba vody než kartáčových kotoučových hlav.
- Čištění bez detergentů / odstraňování polymerových vrstev.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3060
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1840
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|20
|Přítlak kartáčů (kg)
|36
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|245
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|181
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Obsah balení
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- DOSE
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- orbitální kartáčová hlava
- Provoz pomocí aplikace
- Automatické plnění
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Ideální pro údržbu a střední čištění, např. ve veřejných budovách