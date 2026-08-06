Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill

Robustní a kompaktní stroj s odolnými komponenty. Skvělá výbava: AGM 115 Ah baterie, DOSE systém, Auto-fill, proplach nádrže a čisticí hlava Orbital O51.

Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack zaujme svým kompaktním designem pro optimální viditelnost a ovladatelnost. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkového odlitku zajišťují odolnost a vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých rozích. Mobilní aplikace „Machine Connect“ poskytuje pokročilá nastavení a možnosti informací prostřednictvím chytrého telefonu. Baterie AGM s kapacitou 115 Ah umožňuje dlouhou provozní dobu. Nízkovibrační čisticí hlava Orbital O51 zajišťuje nejlepší výsledky čištění při údržbě a hloubkovém čištění. Přívod čerstvé vody lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Díky až o 25 % nižší spotřebě vody než běžné kartáčové hlavy a možnosti čištění bez použití chemikálií nastavuje měřítko z hlediska udržitelnosti. Nový systém DOSE zajišťuje přesné dávkování detergentů. Funkce automatického proplachování umožňuje vyčistit nádrž na špinavou vodu, aniž by se dostala do kontaktu s nečistotami, a nádrž na čerstvou vodu lze snadno naplnit pomocí funkce automatického plnění, která zahrnuje automatické zastavení vody.

Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní stroj
  • Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
  • Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
  • Rozšířená nabídka funkcí a informací.
  • Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
  • Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
  • Robustní a odolné komponenty.
  • Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová čisticí hlava Orbital O51
  • Prvotřídní mechanický čisticí výkon.
  • Až o 40 % kratší doba čištění / o 25 % nižší spotřeba vody než kartáčových kotoučových hlav.
  • Čištění bez detergentů / odstraňování polymerových vrstev.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Přesné dávkování čisticího prostředku.
  • Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
  • Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3060
Plošný výkon praktický (m²/h) 1840
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 20
Přítlak kartáčů (kg) 36
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,5
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 245
Hmotnost bez příslušenství (kg) 181
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1380 x 610 x 1082

Obsah balení

  • Baterie
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • DOSE
  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • orbitální kartáčová hlava
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Ideální pro údržbu a střední čištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky