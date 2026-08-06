Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj s hliníkovými komponenty, 90 Ah Li-Ion baterií a rychlonabíječkou, DOSE, kotoučová kartáčová hlava D 51 a funkcemi Autofill a Rinse.

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp se může pochlubit obzvláště robustním designem. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z trvanlivého litého hliníku – pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Jednokotoučová kartáčová hlava D 51 spolehlivě zajišťuje vynikající čištění a tichou údržbu nebo mezičištění. 90 Ah lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou dobu provozu stroje. Funkce rychlého nabíjení zkracuje dobu nabíjení a dlouhé prostoje mezi čištěními. Kompaktní design poskytuje lepší přehled a ovladatelnost. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu. Nový dávkovací systém DOSE také pomáhá přesně dávkovat čisticí prostředky – šetří peníze a zdroje. Funkce automatického proplachování umožňuje bezdotykové čištění nádržky na špinavou vodu. Univerzální hadice a systém automatického plnění umožňují snadné plnění nádrže na čerstvou vodu na jakémkoli kohoutku s vestavěnou funkcí zastavení. Pokročilá nastavení a informace jsou navíc snadno dostupné ze smartphonu díky aplikaci „Machine connect“.

Charakteristické znaky a výhody
50 A rychlonabíječka pro lithium-iontové baterie
  • Plně nabité za pouhé dvě hodiny.
  • Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
  • Rozšířená nabídka funkcí a informací.
  • Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
  • Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
  • Robustní a odolné komponenty.
  • Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová kartáčová hlava D 51
  • Tichý a energeticky účinný.
  • Čištění za provozu s dlouhou výdrží baterie.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Přesné dávkování čisticího prostředku.
  • Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
  • Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 90 Ah
  • Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
  • Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3060
Plošný výkon praktický (m²/h) 1840
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 140
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 29 / 32
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,5
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 245
Hmotnost bez příslušenství (kg) 173
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1367 x 609 x 1082

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Rychlonabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • DOSE
  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky