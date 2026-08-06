Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj. S hliníkovou sací lištou, 90 Ah Li-Ion baterií a rychlonabíječkou, DOSE, kartáčovou hlavou R 55 a funkcí automatického plnění/oplachování.
Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp se může pochlubit obzvláště robustním designem. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z trvanlivého litého hliníku – pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Kartáčová hlava R 55 s integrovanou funkcí zametání spolehlivě zajistí optimální výsledky čištění a čisté podlahy. 90 Ah lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou dobu provozu. Funkce rychlého nabíjení zkracuje zbytečné doby nabíjení a dlouhé prostoje. Kompaktní konstrukce pojízdného stroje poskytuje lepší přehled a ovladatelnost. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu. Nový dávkovací systém DOSE také pomáhá přesně dávkovat čisticí prostředky – šetří peníze a šetří zdroje. Funkce automatického proplachování umožňuje bezdotykové čištění nádržky na špinavou vodu. Univerzální hadice a systém automatického plnění umožňují snadné plnění nádrže na čerstvou vodu na jakémkoli kohoutku s vestavěnou funkcí zastavení. Pokročilá nastavení a informace jsou navíc snadno dostupné ze smartphonu díky aplikaci „Machine connect“.
Charakteristické znaky a výhody
50 A rychlonabíječka pro lithium-iontové baterie
- Plně nabité za pouhé dvě hodiny.
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Dvouválcová kartáčová hlava R 55
- Vysoký přítlak a rychlost kartáče.
- Vynikající výsledky čištění i při základním čištění a na strukturovaných podlahách.
- Integrovaná preventivní funkce.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 90 Ah
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|550
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3300
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1980
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|965
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|235
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|163,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Rychlonabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- FACT
- DOSE
- Zametací funkce
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- Provoz pomocí aplikace
- Automatické plnění
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách