Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj. S hliníkovou sací lištou, 90 Ah Li-Ion baterií a rychlonabíječkou, DOSE, kartáčovou hlavou R 55 a funkcí automatického plnění/oplachování.

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp se může pochlubit obzvláště robustním designem. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z trvanlivého litého hliníku – pro vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Kartáčová hlava R 55 s integrovanou funkcí zametání spolehlivě zajistí optimální výsledky čištění a čisté podlahy. 90 Ah lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou dobu provozu. Funkce rychlého nabíjení zkracuje zbytečné doby nabíjení a dlouhé prostoje. Kompaktní konstrukce pojízdného stroje poskytuje lepší přehled a ovladatelnost. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu. Nový dávkovací systém DOSE také pomáhá přesně dávkovat čisticí prostředky – šetří peníze a šetří zdroje. Funkce automatického proplachování umožňuje bezdotykové čištění nádržky na špinavou vodu. Univerzální hadice a systém automatického plnění umožňují snadné plnění nádrže na čerstvou vodu na jakémkoli kohoutku s vestavěnou funkcí zastavení. Pokročilá nastavení a informace jsou navíc snadno dostupné ze smartphonu díky aplikaci „Machine connect“.

Charakteristické znaky a výhody
50 A rychlonabíječka pro lithium-iontové baterie
  • Plně nabité za pouhé dvě hodiny.
  • Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
  • Rozšířená nabídka funkcí a informací.
  • Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
  • Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
  • Robustní a odolné komponenty.
  • Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Dvouválcová kartáčová hlava R 55
  • Vysoký přítlak a rychlost kartáče.
  • Vynikající výsledky čištění i při základním čištění a na strukturovaných podlahách.
  • Integrovaná preventivní funkce.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Přesné dávkování čisticího prostředku.
  • Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
  • Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 90 Ah
  • Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
  • Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 550
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3300
Plošný výkon praktický (m²/h) 1980
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 965
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,6
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 235
Hmotnost bez příslušenství (kg) 163,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1284 x 663 x 1082

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Rychlonabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • FACT
  • DOSE
  • Zametací funkce
  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky