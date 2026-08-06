Podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Rinse+Auto-fill
Kompaktní a robustní: podlahový mycí stroj B 50 W Bp Pack s odolnými komponenty a 90 Ah Li-Ion baterií. Dodávaný se systémem DOSE, Auto-fill, proplachem nádrže a čisticí hlavou Orbital O51.
Kompaktní design tohoto podlahového mycího stroje nabízí lepší viditelnost a ovladatelnost. Zaujme robustním designem s odolnou kovovou kartáčovou hlavou a tlakově litou hliníkovou sací lištou, která umožňuje vynikající sání i na strukturovaných površích a v úzkých rozích. Pokročilé možnosti nastavení a informace lze snadno spravovat ze smartphonu. Přívod čerstvé vody lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Kartáčová hlava Orbital O51 má nízké vibrace a zaručuje nejlepší výsledky při údržbovém čištění a hloubkovém čištění. Díky až o 25 % nižší spotřebě vody ve srovnání s běžnými kotoučovými kartáčovými hlavicemi nebo možností čištění bez chemikálií je tento stroj lídrem v oblasti šetření zdrojů. Lithium-iontová baterie s kapacitou 90 Ah zajišťuje dlouhou dobu provozu. S novým systémem DOSE lze detergent přesně dávkovat, funkce automatického proplachování umožňuje bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu a systém automatického plnění usnadňuje plnění nádrže na čerstvou vodu s funkcí automatického zastavení vody.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní stroj
- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
- Robustní a odolné komponenty.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Jednokotoučová čisticí hlava Orbital O51
- Vynikající mechanický čisticí výkon.
- Až o 40 % kratší doba čištění / o 25 % nižší spotřeba vody než kartáčových kotoučových hlav.
- Čištění bez detergentů / odstraňování polymerových vrstev.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 90 Ah
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3060
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1840
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|20
|Přítlak kartáčů (kg)
|36
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|245
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|179
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Obsah balení
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- DOSE
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- orbitální kartáčová hlava
- Provoz pomocí aplikace
- Automatické plnění
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách