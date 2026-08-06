Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm

B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním pro mokré čištění podlah, s robustními hliníkovými komponenty, s dávkovacím systémem, čištěním nádrže, s kartáčovou hlavou R 55 a funkcí Auto-Fill/Auto Rinse.

B 50 W Bp kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah a přesvědčí svou mimořádně robustní konstrukcí. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkové tlakové slitiny s dlouhou životností – pro vynikající odsávání i na strukturovaných plochách a v úzkých zatáčkách. Kartáčová hlava R 55 s integrovanou funkcí zametání se spolehlivě postará o ty nejlepší výsledky čištění a čisté podlahy. Kompaktní design stroje Walk behind umožňuje ještě lepší přehled a obratnost v mimořádně úzkých prostorech. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu. Nový systém dávkování „Dose“ navíc pomůže při přesném dávkování čisticích prostředků – to šetří náklady a chrání zdroje. Funkce Auto Rinse zajišťuje bezkontaktní čištění nádrže na špinavou vodu, systém Auto-Fill jednoduché plnění nádrže na čistou vodu s automatickým aquastopem. Čistou vodu doplníte bez problémů připojením univerzální hadice na jakýkoli vodovodní kohoutek. Pomocí aplikace „Machine connect“ lze navíc upravovat rozšířená nastavení a získávat informace zcela jednoduše přes smartphone.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm: Extrémně kompaktní stroj
Extrémně kompaktní stroj
Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm: Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm: Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Robustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Dvouválcová kartáčová hlava R 55
  • Vysoký přítlak a rychlost kartáče.
  • Vynikající výsledky čištění i při základním čištění a na strukturovaných podlahách.
  • Integrovaná preventivní funkce.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 550
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3300
Plošný výkon praktický (m²/h) 1980
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 965
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,6
Hladina hluku (dB(A)) 65
Hmotnost bez příslušenství (kg) 94
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1284 x 663 x 1082

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • FACT
  • DOSE
  • Zametací funkce
  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • Provoz pomocí aplikace
  • Automatické plnění
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky