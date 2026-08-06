Podlahový mycí stroj B 50 W Bp+R55+lišta 850 mm
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp pro mokré čištění podlah, s válcovou kartáčovou hlavou R 55, univerzální hadicí pro plnění, kompatibilní se smarttelefony.
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah a přesvědčí svou mimořádně robustní konstrukcí. Kartáčová hlava a sací lišta jsou vyrobeny z hliníkové tlakové slitiny s dlouhou životností – pro vynikající odsávání i na strukturovaných plochách a v úzkých zatáčkách. Kartáčová hlava R 55 s integrovanou funkcí zametání se spolehlivě postará o ty nejlepší výsledky čištění a čisté podlahy. Kompaktní design stroje Walk behind umožňuje ještě lepší přehled a obratnost především v těžko přístupných prostorech. Pohon kol přitom usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatelů. Čistou vodu doplníte bez problémů připojením univerzální hadice na jakýkoli vodovodní kohoutek. Pomocí aplikace „Machine connect“ lze navíc upravovat rozšířená nastavení a získávat informace zcela jednoduše přes smartphone.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní strojDobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníkuRobustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Dvouválcová kartáčová hlava R 55
- Vysoký přítlak a rychlost kartáče.
- Vynikající výsledky čištění i při základním čištění a na strukturovaných podlahách.
- Integrovaná preventivní funkce.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|550
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3300
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1980
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|965
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|235
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|90
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- FACT
- Zametací funkce
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Provoz pomocí aplikace
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách