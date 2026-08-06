Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51
Kompaktní B 50 W Bp tlakový mycí stroj pro čištění podlah s robustními a odolnými hliníkovými komponenty, jednokotoučovou kartáčovou hlavou D 51 a 80 Ah AGM baterií.
Bateriový podlahový mycí stroj B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah v průmyslovém prostředí. Kompaktní design poskytuje lepší přehled a nabízí vynikající manévrovatelnost i v těžko přístupných oblastech. Ručně vedený stroj se může pochlubit robustní konstrukcí s kartáčovou hlavou a stěrkou vyrobenou z odolného litého hliníku. Parabolická stěrka zajišťuje dokonalé sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Jednokotoučová kartáčová hlava D 51 spolehlivě poskytuje vynikající výsledky čištění a tichou údržbu nebo mezičištění během otevírací doby. Výkonná baterie AGM spolehlivě poskytuje výkon 80 Ah po dlouhou dobu provozu. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatelů. Čerstvou vodu lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Pokročilá nastavení a informace lze snadno ovládat ze smartphonu pomocí aplikace „Machine connect“.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně kompaktní strojDobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníkuRobustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
- Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
- Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Disková kartáčová hlava D 60
- Velká a efektivní pracovní šířka.
- Vyšší produktivita a rychlejší čištění.
Systém Eco!Flow
- Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
- Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Přesné dávkování čisticího prostředku.
- Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
- Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
- Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
- Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
- Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
- Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 80 Ah
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3060
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1840
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|24 / 80
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|140
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|245
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|158
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- Provoz pomocí aplikace
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách