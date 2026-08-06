Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51

Kompaktní B 50 W Bp tlakový mycí stroj pro čištění podlah s robustními a odolnými hliníkovými komponenty, jednokotoučovou kartáčovou hlavou D 51 a 80 Ah AGM baterií.

Bateriový podlahový mycí stroj B 50 W Bp je ideální pro efektivní čištění podlah v průmyslovém prostředí. Kompaktní design poskytuje lepší přehled a nabízí vynikající manévrovatelnost i v těžko přístupných oblastech. Ručně vedený stroj se může pochlubit robustní konstrukcí s kartáčovou hlavou a stěrkou vyrobenou z odolného litého hliníku. Parabolická stěrka zajišťuje dokonalé sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách. Jednokotoučová kartáčová hlava D 51 spolehlivě poskytuje vynikající výsledky čištění a tichou údržbu nebo mezičištění během otevírací doby. Výkonná baterie AGM spolehlivě poskytuje výkon 80 Ah po dlouhou dobu provozu. Pohon kol usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu uživatelů. Čerstvou vodu lze snadno doplnit z libovolného kohoutku pomocí univerzální plnicí hadice. Pokročilá nastavení a informace lze snadno ovládat ze smartphonu pomocí aplikace „Machine connect“.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51: Extrémně kompaktní stroj
Extrémně kompaktní stroj
Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51: Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"
Rozšířená nabídka funkcí a informací. Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů. Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51: Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku
Robustní a odolné komponenty. Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.
Parabolická stěrka Linatex®
  • Perfektní sání i na strukturovaných površích a v úzkých zatáčkách.
  • Menší riziko uklouznutí a méně ručních pracích.
Disková kartáčová hlava D 60
  • Velká a efektivní pracovní šířka.
  • Vyšší produktivita a rychlejší čištění.
Systém Eco!Flow
  • Umožňuje dávkování vody závislé na rychlosti.
  • Trvale dobré výsledky čištění i v zatáčkách.
Nový integrovaný systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Přesné dávkování čisticího prostředku.
  • Trvale dobré výsledky čištění a efektivní úspora nákladů.
  • Bezkontaktní výměna čisticích prostředků prostřednictvím uzavřeného systému.
Systém proplachování nádrže Auto-Rinse
  • Bezdotykové čištění nádrže na špinavou vodu.
  • Žádné cákání.
Systém plnění čerstvé vody Auto-Fill
  • Snadné a rychlé plnění nádrže na čerstvou vodu.
  • Úspora času v procesu čištění, žádné přetečení díky automatickému zastavení.
Lithium-iontová baterie 80 Ah
  • Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
  • Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3060
Plošný výkon praktický (m²/h) 1840
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 24 / 80
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 140
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 29 / 32
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,5
Hladina hluku (dB(A)) 65
Maximální povolená hmotnost (kg) 245
Hmotnost bez příslušenství (kg) 158
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1367 x 609 x 1082

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • Provoz pomocí aplikace
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51
Podlahový mycí stroj B 50W Bp Pack 80Ah, D51

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid budov, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Pro údržbu a mezičištění, např. ve veřejných budovách
Příslušenství
Čisticí prostředky