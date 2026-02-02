Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack
Podlahový mycí stroj s odsáváním a bateriovým pohonem BD 30/4 C Bp Pack nabízí flexibilní použití, kompaktní tvar a hmotnost pouze 20 kg. Pro rychlé čištění ploch do 300 m².
Podlahový mycí stroj Kärcher BD 30/4 Bp Pack je vybaven bateriovým pohonem. To znamená, že vás stále neobtěžuje žádný kabel, o který byste mohli zakopávat. Náš extrémně kompaktní mycí stroj je vhodný na malé plochy až do 300 m². Přírodní nebo umělý kámen, epoxidová pryskyřice, linoleum nebo PVC: výrazně rychlejší a důkladnější čištění než při manuálním úklidu. V případě potřeby odsává přístroj i při jízdě vzad a díky sací liště kolem stroje je spolehlivý i při jiném manévrování. Promyšlený a velmi jednoduchý koncept ovládání s barevně rozlišenými ovládacími prvky se ukazuje i při jednoduché a rychlé výměně výkonné a dobité lithium ionové baterie. Hmotnost stroje jen 20 kg umožňuje i používání také v budovách bez výtahu na různých poschodích.
Charakteristické znaky a výhody
Včetně výkonné lithium-iontové baterieZcela bezúdržbová a s delší životností v porovnání s běžnými bateriemi Částečné nabití nebo mezinabíjení možné.
Malé rozměryMalá potřeba místa při uskladnění. Lze přepravovat i v běžném osobním automobilu.
Všestranná sací lištaSpolehlivé odsávání vody i v ostrých zatáčkách. V případě potřeby je možné odsávání i při jízdě vzad. Včetně měkkých, oleji odolných polyuretanových sacích lišt.
Včetně malé externí nabíječky baterií
- Snadné skladování.
- Lze použít v jakékoli zásuvce.
- Umožňuje krátkou dobu nabíjení.
Vysoce kvalitní komponenty a materiály
- Uzavření a podvozek z vysoce kvalitního hliníku.
- Robustní, dlouhodobá kvalita.
Úsporný mód eco!efficiency
- Pomáhá šetřit vodu a prodlužuje dobu provozu baterie.
- Snižuje náklady díky delším intervalům čištění a nižší spotřebě čisticích prostředků.
- Snižuje pracovní hlučnost.
Extrémně kompaktní, agilní a snadno ovladatelný
- Účinné čištění malých a dokonce i výrazně zaplněných ploch.
- Nastavitelná rukojeť umožňuje čištění od stěn v úhlu 90°.
Nízká hmotnost stroje (20 kg)
- Usnadňuje přepravu.
- Pro použití v různých patrech není nutný výtah.
- Lze snadno uložit do auta i jednou osobou.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|280
|Pracovní šířka sání (mm)
|325
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|4 / 4
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|900
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|600
|Baterie (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Výdrž baterie (h)
|max. 1
|Doba nabíjení baterie (h)
|3
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|150
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 70
|Příkon (W)
|max. 240
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|19,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|555 x 375 x 1050
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Transportní kolečka
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BD 30/4 C Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.