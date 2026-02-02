Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack

Podlahový mycí stroj s odsáváním a bateriovým pohonem BD 30/4 C Bp Pack nabízí flexibilní použití, kompaktní tvar a hmotnost pouze 20 kg. Pro rychlé čištění ploch do 300 m².

Podlahový mycí stroj Kärcher BD 30/4 Bp Pack je vybaven bateriovým pohonem. To znamená, že vás stále neobtěžuje žádný kabel, o který byste mohli zakopávat. Náš extrémně kompaktní mycí stroj je vhodný na malé plochy až do 300 m². Přírodní nebo umělý kámen, epoxidová pryskyřice, linoleum nebo PVC: výrazně rychlejší a důkladnější čištění než při manuálním úklidu. V případě potřeby odsává přístroj i při jízdě vzad a díky sací liště kolem stroje je spolehlivý i při jiném manévrování. Promyšlený a velmi jednoduchý koncept ovládání s barevně rozlišenými ovládacími prvky se ukazuje i při jednoduché a rychlé výměně výkonné a dobité lithium ionové baterie. Hmotnost stroje jen 20 kg umožňuje i používání také v budovách bez výtahu na různých poschodích.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack: Včetně výkonné lithium-iontové baterie
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
Zcela bezúdržbová a s delší životností v porovnání s běžnými bateriemi Částečné nabití nebo mezinabíjení možné.
Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack: Malé rozměry
Malé rozměry
Malá potřeba místa při uskladnění. Lze přepravovat i v běžném osobním automobilu.
Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack: Všestranná sací lišta
Všestranná sací lišta
Spolehlivé odsávání vody i v ostrých zatáčkách. V případě potřeby je možné odsávání i při jízdě vzad. Včetně měkkých, oleji odolných polyuretanových sacích lišt.
Včetně malé externí nabíječky baterií
  • Snadné skladování.
  • Lze použít v jakékoli zásuvce.
  • Umožňuje krátkou dobu nabíjení.
Vysoce kvalitní komponenty a materiály
  • Uzavření a podvozek z vysoce kvalitního hliníku.
  • Robustní, dlouhodobá kvalita.
Úsporný mód eco!efficiency
  • Pomáhá šetřit vodu a prodlužuje dobu provozu baterie.
  • Snižuje náklady díky delším intervalům čištění a nižší spotřebě čisticích prostředků.
  • Snižuje pracovní hlučnost.
Extrémně kompaktní, agilní a snadno ovladatelný
  • Účinné čištění malých a dokonce i výrazně zaplněných ploch.
  • Nastavitelná rukojeť umožňuje čištění od stěn v úhlu 90°.
Nízká hmotnost stroje (20 kg)
  • Usnadňuje přepravu.
  • Pro použití v různých patrech není nutný výtah.
  • Lze snadno uložit do auta i jednou osobou.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 280
Pracovní šířka sání (mm) 325
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 4 / 4
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 900
Plošný výkon praktický (m²/h) 600
Baterie (V/Ah) 36,5 / 5,2
Výdrž baterie (h) max. 1
Doba nabíjení baterie (h) 3
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 150
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20 / 10
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) max. 70
Příkon (W) max. 240
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 19,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 555 x 375 x 1050

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • Nabíječka baterií
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack
Podlahový mycí stroj BD 30/4 C Bp Pack

Náhradní díly BD 30/4 C Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.