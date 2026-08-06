Podlahový mycí stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack

Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 35/15 C Classic Bp Pack je dokonalým řešením pro malé prostory, protože poskytuje mimořádnou všestrannost. Vynikající manévrovatelnost a kompaktnost usnadňují čištění. Vestavěná nabíječka baterií zajišťuje pohodlné dobíjení bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Díky kompaktním rozměrům a vynikajícím funkcím nabízí tento stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack vyjímečnou flexibilitu, snadné použití a efektivní čisticí schopnosti. Stroj je vybaven 35 cm kartáčovou hlavou, která zajišťuje vynikající účinnost čištění a manévrovatelnost. Model BD 35/15 C Classic Bp Pack je navržen speciálně pro menší prostory a je ideální pro čištění v úzkých nebo přeplněných prostorech. S výškou 68 cm se vejde pod většinu stolů a nábytku. Další praktickou funkcí je vestavěná nabíječka baterií, ta umožňuje obsluze nabíjet stroj kdekoliv. Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním BD 35/15 C Classic Bp Pack je navržen s ohledem na odolnost a spolehlivost. Robustní konstrukce a vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Snadno přístupná konstrukce také usnadňuje běžnou údržbu a čisticí práce, takže je lze provádět snadno a rychle.

Charakteristické znaky a výhody
Vestavěná nabíječka
  • Širokonapěťová nabíječka pro pohodlné nabíjení kdekoli
  • Kompatibilní s širokým rozsahem napětí
Kompaktní rozměry
  • Dobrá ovladatelnost
  • Snadné přemístění od zdi
  • Snadná manipulace
Optimální odsávání
  • Sací lišta spolehlivě odsaje vodu i těsně u rohů
  • Okamžitě vysuší podlahu
Skládací a nastavitelná rukojeť
  • Kompaktní provedení, šetří více místa při skladování
  • Snadná přeprava, vejde se do většiny aut
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé výšky obsluhy.
Nastavitelný průtok vody
  • Maximální průtok vody 1 l/min
  • Nastavitelný v závislosti na typu podlahy a znečištění
Snadno přístupná kartáčová hlava
  • K vyjmutí kotouče není třeba žádné nářadí
  • Snadná údržba po práci
Vyjímatelná nádrž na špinavou vodu
  • Snadná údržba
Režim eco!efficiency
  • Nižší spotřeba energie
  • Nižší hladina hluku
  • Prodloužení pracovní doby až o 25 %
Zlepšení zásobování vodou
  • Splňuje normu EU
  • Rovnoměrnější distribuce vody zlepšuje čisticí výkon
Displej
  • Zobrazení chybových kódů a stavu usnadňuje údržbu
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Pracovní šířka kartáčů (mm) 350
Pracovní šířka sání (mm) 470
Nádrž čistá/špinavá voda (l) max. 15 / max. 15
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 1400
Plošný výkon praktický (m²/h) 700
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 12 / 38
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) nominal 10
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²) 25
Spotřeba vody (l/min) max. 0,95
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 54
Rozměry (D x Š x V) (mm) 830 x 500 x 680

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka

Vybavení

  • typ sacích stěrek: Linatex®
Podlahový mycí stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack
Podlahový mycí stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack
Podlahový mycí stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack

Videa

Oblasti použití
  • BSC
  • Maloobchodní prodej
  • Pohostinství
  • ReCa
  • Veřejné služby
  • Zdravotnictví
  • Kanceláře
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BD 35/15 C Classic Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.