Podlahový mycí stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack
Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 35/15 C Classic Bp Pack je dokonalým řešením pro malé prostory, protože poskytuje mimořádnou všestrannost. Vynikající manévrovatelnost a kompaktnost usnadňují čištění. Vestavěná nabíječka baterií zajišťuje pohodlné dobíjení bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Díky kompaktním rozměrům a vynikajícím funkcím nabízí tento stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack vyjímečnou flexibilitu, snadné použití a efektivní čisticí schopnosti. Stroj je vybaven 35 cm kartáčovou hlavou, která zajišťuje vynikající účinnost čištění a manévrovatelnost. Model BD 35/15 C Classic Bp Pack je navržen speciálně pro menší prostory a je ideální pro čištění v úzkých nebo přeplněných prostorech. S výškou 68 cm se vejde pod většinu stolů a nábytku. Další praktickou funkcí je vestavěná nabíječka baterií, ta umožňuje obsluze nabíjet stroj kdekoliv. Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním BD 35/15 C Classic Bp Pack je navržen s ohledem na odolnost a spolehlivost. Robustní konstrukce a vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Snadno přístupná konstrukce také usnadňuje běžnou údržbu a čisticí práce, takže je lze provádět snadno a rychle.
Charakteristické znaky a výhody
Vestavěná nabíječka
- Širokonapěťová nabíječka pro pohodlné nabíjení kdekoli
- Kompatibilní s širokým rozsahem napětí
Kompaktní rozměry
- Dobrá ovladatelnost
- Snadné přemístění od zdi
- Snadná manipulace
Optimální odsávání
- Sací lišta spolehlivě odsaje vodu i těsně u rohů
- Okamžitě vysuší podlahu
Skládací a nastavitelná rukojeť
- Kompaktní provedení, šetří více místa při skladování
- Snadná přeprava, vejde se do většiny aut
- Ergonomicky nastavitelný pro různé výšky obsluhy.
Nastavitelný průtok vody
- Maximální průtok vody 1 l/min
- Nastavitelný v závislosti na typu podlahy a znečištění
Snadno přístupná kartáčová hlava
- K vyjmutí kotouče není třeba žádné nářadí
- Snadná údržba po práci
Vyjímatelná nádrž na špinavou vodu
- Snadná údržba
Režim eco!efficiency
- Nižší spotřeba energie
- Nižší hladina hluku
- Prodloužení pracovní doby až o 25 %
Zlepšení zásobování vodou
- Splňuje normu EU
- Rovnoměrnější distribuce vody zlepšuje čisticí výkon
Displej
- Zobrazení chybových kódů a stavu usnadňuje údržbu
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|350
|Pracovní šířka sání (mm)
|470
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|max. 15 / max. 15
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 1400
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|700
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|12 / 38
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Doba nabíjení baterie (h)
|nominal 10
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|25
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 0,95
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|54
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|830 x 500 x 680
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
Vybavení
- typ sacích stěrek: Linatex®
Videa
Oblasti použití
- BSC
- Maloobchodní prodej
- Pohostinství
- ReCa
- Veřejné služby
- Zdravotnictví
- Kanceláře
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BD 35/15 C Classic Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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