Podlahový mycí stroj BD 38/12 C Bp Pack

Lehký, tichý a agilní: podlahový mycí stroj BD 38/12 C s kotoučovou hlavou je vybaven rychlonabíjecí, vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií a režimem eco!efficiency.

S velmi obratným, snadno udržovatelným podlahovým mycím strojem BD 38/12 C se snadnou obsluhou vyčistíte malé a nedostupné plochy naprosto profesionálně a efektivně. Stroj je vybaven kotoučovou hlavou o průměru 38 cm. Nová lithium-iontová baterie s extra dlouhou dobou chodu má 3x delší životnost než běžné olověné baterie. Baterie je bezúdržbová a lze ji rychle nabít. Režim eco!effiency snižuje spotřebu energie, prodlužuje dobu chodu a snižuje hlučnost o cca 40 %. O 35 % nižší hmotnost stroje BD 38/12 C z této třídy přístrojů usnadňuje překonávání schodů, jakož i přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce výkonná lithium-iontová baterie
  • Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
  • Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
  • Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
  • Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
  • Plné nabití trvá tři hodiny, poloviční nabití trvá jednu hodinu. (mezinabíjení je možné kdykoli)
  • Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Velmi nízká hmotnost přístroje
  • O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
  • Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
  • Snadná ovladatelnost a zjednodušená přeprava v automobilech.
Spolehlivá technologie kotoučů
  • Velmi dobrý čisticí účinek na hladkých podlahách.
  • Vhodný pro provoz s kartáči a pady.
  • Kartáč je součástí dodávky.
Sací lišta přímo za kartáčem
  • Optimální sání – i v zatáčkách.
  • Snadné zvedání pomocí nožního pedálu.
Kompaktní rozměry
  • Odchází od stěny v úhlu 90°.
  • Bez přečnívání přístroje.
  • Snadná manipulace.
Skládací řidítka
  • Kompaktní skladování.
  • Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 380
Pracovní šířka sání (mm) 480
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 12 / 12
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1520
Plošný výkon praktický (m²/h) 1140
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 21
Výdrž baterie (h) max. 1,5
Doba nabíjení baterie (h) cca 2,7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Šířka otáčení uličky (mm) 1050
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) 65
Příkon (W) 500
Barva antracit
Maximální povolená hmotnost (kg) 48
Hmotnost bez příslušenství (kg) 36
Rozměry (D x Š x V) (mm) 995 x 495 x 1090

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BD 38/12 C Bp Pack

