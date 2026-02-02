Podlahový mycí stroj BD 38/12 C Bp Pack
Lehký, tichý a agilní: podlahový mycí stroj BD 38/12 C s kotoučovou hlavou je vybaven rychlonabíjecí, vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií a režimem eco!efficiency.
S velmi obratným, snadno udržovatelným podlahovým mycím strojem BD 38/12 C se snadnou obsluhou vyčistíte malé a nedostupné plochy naprosto profesionálně a efektivně. Stroj je vybaven kotoučovou hlavou o průměru 38 cm. Nová lithium-iontová baterie s extra dlouhou dobou chodu má 3x delší životnost než běžné olověné baterie. Baterie je bezúdržbová a lze ji rychle nabít. Režim eco!effiency snižuje spotřebu energie, prodlužuje dobu chodu a snižuje hlučnost o cca 40 %. O 35 % nižší hmotnost stroje BD 38/12 C z této třídy přístrojů usnadňuje překonávání schodů, jakož i přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce výkonná lithium-iontová baterie
- Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Plné nabití trvá tři hodiny, poloviční nabití trvá jednu hodinu. (mezinabíjení je možné kdykoli)
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Velmi nízká hmotnost přístroje
- O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
- Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
- Snadná ovladatelnost a zjednodušená přeprava v automobilech.
Spolehlivá technologie kotoučů
- Velmi dobrý čisticí účinek na hladkých podlahách.
- Vhodný pro provoz s kartáči a pady.
- Kartáč je součástí dodávky.
Sací lišta přímo za kartáčem
- Optimální sání – i v zatáčkách.
- Snadné zvedání pomocí nožního pedálu.
Kompaktní rozměry
- Odchází od stěny v úhlu 90°.
- Bez přečnívání přístroje.
- Snadná manipulace.
Skládací řidítka
- Kompaktní skladování.
- Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
- Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|380
|Pracovní šířka sání (mm)
|480
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|12 / 12
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1520
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1140
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Výdrž baterie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 2,7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1050
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Příkon (W)
|500
|Barva
|antracit
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|48
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|36
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|995 x 495 x 1090
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BD 38/12 C Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.