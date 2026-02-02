Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp
Bateriově poháněný a hospodárný: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m²/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m².
Kompaktní, obratný, tichý a lehce ovladatelný: To jsou podstatné vlastnosti ručně vedeného, bateriově poháněného podlahového mycího stroje Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou, pracovní šířkou 43 cm a objemem nádrže 25 litrů. Je vhodný pro menší a silně zastavěné plochy, přesvědčí Vás svou obratností a umožní Vám velmi dobrý výhled na čištěnou plochu. Systém Easy-Operation se žlutými obslužnými prvky umožní i nezaškoleným osobám bezproblémovou obsluhu stroje BD 43/25 C. Stejně tak jednoduché je i samotné čištění stroje. Doporučujeme přístroj používat pro základní a údržbové čištění ploch o velikosti až 900 m². K dispozici jsou volitelně buď rovné, nebo zahnuté sací lišty, které se však musejí objednávat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní ovládací prvkyVyvinutý pro každodenní použití. Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-OperationSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Malý, kompaktní přístroj.Velmi ovladatelný a snadno použitelný. Jasný pohled na čištěné povrchy.
Velká přihrádka na baterie pro všechny běžné typy baterií
- Přihrádka pro baterie snadno dostupná pro případ výměny baterie.
- Vhodné i pro vícesměnný provoz.
Home-Base-System
- Možnosti přidělání háků, nádrží, mopu atd.
- Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Cenově výhodný základní model ve 25- až 35-litrové třídě
- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Zredukován na to nejdůležitější.
Žluté, velmi dobře viditelné ovládací prvky
- Žluté ovládací prvky usnadňují obsluhu a zkracují čas zaučení.
K dispozici sací lišty v rovné nebo zahnuté variantě
- Umožňuje optimální přizpůsobení převládajícím podmínkám podlahy.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní šířka sání (mm)
|750
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|25 / 25
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1720
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1250
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,7
|Příkon (W)
|1100
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|44
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Videa