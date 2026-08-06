Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Bateriový kompaktní podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack s pracovní šířkou 43 cm, 25-litrovými nádržemi, kotoučovou kartáčovou hlavou a 90-Ah Li-Ion baterií.

Mimořádně kompaktní rozměry, pracovní šířka 43 centimetrů a dvě 25litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu dělají z naší bateriově napájené 43/25 C Classic Bp Pack podlahové mycí myčky perfektní řešení pro použití všude tam, kde nedostatek místa ztěžuje použití větších strojů na čištění podlah. Z jeho ovladatelnosti, dobrého výhledu na čištěný povrch a tichého provozního hluku hlavy kotoučového kartáče, díky čemuž je vhodný pro použití i během otevírací doby, těží úklidové služby, hotely a restaurace nebo menší obchody. Výkonná, bezúdržbová lithium-iontová baterie s kapacitou 90 Ah napájí stroj až po dobu dvou hodin provozu a nabití lze kdykoli dobít pomocí příslušné nabíječky akumulátorů. Cyklická stabilita baterie je až čtyřikrát vyšší než u běžných olověných baterií, což znamená, že celkové náklady na stroj po dobu jeho životnosti jsou nižší a 43/25 C Classic Bp Pack je vždy připraven k použití.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení. Technologie baterie s nulovou údržbou.
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Robustní design
Robustní design
Pevné ovládací prvky určené pro každodenní použití. Vysoká spolehlivost a životnost.
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation
Snadno ovladatelný ovládací panel se samovysvětlujícími piktogramy. Spínač mrtvého muže a solenoidový ventil pro automatické zastavení vody. Snadná obsluha díky barevně odlišeným ovládacím prvkům.
Efektivní jednokotoučová technika
  • Hlava kotoučového kartáče je obzvláště tichá a energeticky úsporná.
  • Vhodné pro čisticí aplikace v oblastech citlivých na hluk.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 430
Pracovní šířka sání (mm) 750
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 25 / 25
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1720
Plošný výkon praktický (m²/h) 860
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 24 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 230
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Spotřeba vody (l/min) max. 2,7
Hladina hluku (dB(A)) 66
Příkon (W) 1100
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 44
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • Nabíječka baterií
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Videa

Oblasti použití
  • Ideální řešení pro dodavatele stavebních služeb, hotely a restaurace
  • Také pro čištění podlah v menších maloobchodních jednotkách
  • Pro udržovací čištění v nemocnicích a na klinikách
Příslušenství
Čisticí prostředky