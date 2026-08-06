Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Bateriový kompaktní podlahový mycí stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack s pracovní šířkou 43 cm, 25-litrovými nádržemi, kotoučovou kartáčovou hlavou a 90-Ah Li-Ion baterií.
Mimořádně kompaktní rozměry, pracovní šířka 43 centimetrů a dvě 25litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu dělají z naší bateriově napájené 43/25 C Classic Bp Pack podlahové mycí myčky perfektní řešení pro použití všude tam, kde nedostatek místa ztěžuje použití větších strojů na čištění podlah. Z jeho ovladatelnosti, dobrého výhledu na čištěný povrch a tichého provozního hluku hlavy kotoučového kartáče, díky čemuž je vhodný pro použití i během otevírací doby, těží úklidové služby, hotely a restaurace nebo menší obchody. Výkonná, bezúdržbová lithium-iontová baterie s kapacitou 90 Ah napájí stroj až po dobu dvou hodin provozu a nabití lze kdykoli dobít pomocí příslušné nabíječky akumulátorů. Cyklická stabilita baterie je až čtyřikrát vyšší než u běžných olověných baterií, což znamená, že celkové náklady na stroj po dobu jeho životnosti jsou nižší a 43/25 C Classic Bp Pack je vždy připraven k použití.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdržíDlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení. Technologie baterie s nulovou údržbou.
Robustní designPevné ovládací prvky určené pro každodenní použití. Vysoká spolehlivost a životnost.
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-OperationSnadno ovladatelný ovládací panel se samovysvětlujícími piktogramy. Spínač mrtvého muže a solenoidový ventil pro automatické zastavení vody. Snadná obsluha díky barevně odlišeným ovládacím prvkům.
Efektivní jednokotoučová technika
- Hlava kotoučového kartáče je obzvláště tichá a energeticky úsporná.
- Vhodné pro čisticí aplikace v oblastech citlivých na hluk.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní šířka sání (mm)
|750
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|25 / 25
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1720
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|860
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|24 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,7
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Příkon (W)
|1100
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|44
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Ideální řešení pro dodavatele stavebních služeb, hotely a restaurace
- Také pro čištění podlah v menších maloobchodních jednotkách
- Pro udržovací čištění v nemocnicích a na klinikách