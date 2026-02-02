Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Standardně je vybaven bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a rychlonabíječkou: BD 50/50 C Bp Pack kompaktní podlahový mycí stroj s nádržemi o objemu 50 l.
Díky kompaktní konstrukci se dvěma 50litrovými nádržemi na čistou a špinavou vodu a pracovní šířce 51 cm poskytuje náš obratný podlahový mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack optimální přehled o čištěné ploše. Disková kartáčová hlava pracuje tak tiše, že tento stroj na čištění podlah lze použít i v oblastech citlivých na hluk. Sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a ovládají se manuálně. Jednoduchý koncept ovládání eliminuje složité čisticí programy a fáze seznamování, což znamená, že například spouštění a zastavování motoru kartáče a sací turbíny se ovládá jednoduše centrální ovládací pákou. Výkonná lithium-iontová baterie s kapacitou 80 Ah a rychlonabíječka jsou standardně součástí dodávky, takže je v případě potřeby snadné rychlé a mezidobítkové nabíjení.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
- Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
- Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
Kompaktní a robustní design
- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
- Velmi krátká doba zácviku.
Pohodlný systém všech kol
- Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu.
Robustní podvozek
- Snižuje náklady na údržbu a náklady.
- Zvyšuje spolehlivost.
Unikátní design sacího systému
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
- Snižuje pracovní hlučnost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
- Velmi snadné čištění.
- Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
- Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
- Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
- K přenášení různých dílů příslušenství.
- Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 2040
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1200
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|24 / 90
|Výdrž baterie (h)
|2,5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|23
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1240
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|53
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
- Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
- Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
- Maloobchod
- Pro čištění ve zdravotnictví, dopravě a v průmyslu
- Průmysl
- Automobilový průmysl