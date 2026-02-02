Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

Standardně je vybaven bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a rychlonabíječkou: BD 50/50 C Bp Pack kompaktní podlahový mycí stroj s nádržemi o objemu 50 l.

Díky kompaktní konstrukci se dvěma 50litrovými nádržemi na čistou a špinavou vodu a pracovní šířce 51 cm poskytuje náš obratný podlahový mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack optimální přehled o čištěné ploše. Disková kartáčová hlava pracuje tak tiše, že tento stroj na čištění podlah lze použít i v oblastech citlivých na hluk. Sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a ovládají se manuálně. Jednoduchý koncept ovládání eliminuje složité čisticí programy a fáze seznamování, což znamená, že například spouštění a zastavování motoru kartáče a sací turbíny se ovládá jednoduše centrální ovládací pákou. Výkonná lithium-iontová baterie s kapacitou 80 Ah a rychlonabíječka jsou standardně součástí dodávky, takže je v případě potřeby snadné rychlé a mezidobítkové nabíjení.

Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
  • Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
  • Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
Kompaktní a robustní design
  • Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
  • Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
  • Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
  • Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
  • Velmi krátká doba zácviku.
Pohodlný systém všech kol
  • Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
  • Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu.
Robustní podvozek
  • Snižuje náklady na údržbu a náklady.
  • Zvyšuje spolehlivost.
Unikátní design sacího systému
  • Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
  • Snižuje pracovní hlučnost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
  • Velmi snadné čištění.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
  • Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
  • Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
  • K přenášení různých dílů příslušenství.
  • Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 2040
Plošný výkon praktický (m²/h) 1200
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 24 / 90
Výdrž baterie (h) 2,5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg) 23
Šířka otáčení uličky (mm) 1240
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 66
Hmotnost bez příslušenství (kg) 53
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

Videa

Oblasti použití
  • Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
  • Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
  • Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
  • Maloobchod
  • Pro čištění ve zdravotnictví, dopravě a v průmyslu
  • Průmysl
  • Automobilový průmysl
Příslušenství
Čisticí prostředky