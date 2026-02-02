Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion 80Ah

S bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a 50litrovými nádržemi: ​​tj. náš kompaktní podlahovým mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack s pracovní šířkou 51 cm.

S pracovní šířkou 51 cm a kompaktními 50 litrovými velkými nádržemi na čerstvou a špinavou vodu poskytuje náš obratný podlahový mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack optimální přehled o čištěné oblasti. Velmi tichá hlava kotoučového kartáče a lithium-iontová baterie s kapacitou 80 Ah umožňují čištění až 2 hodiny – také v oblastech citlivých na hluk. Až 4násobná stabilita cyklu bezúdržbové lithium-iontové baterie ve srovnání s tradičními olověnými bateriemi výrazně snižuje celkové náklady stroje po celou dobu životnosti a zároveň zajišťuje maximální disponibilitu stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
Baterie a nabíječka součástí balení
Pohodlný systém všech kol
Robustní podvozek
Unikátní design sacího systému
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
Home Base
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 50 / 50
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 2040
Plošný výkon praktický (m²/h) 1200
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 24 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Doba nabíjení baterie (h) cca 8,7
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg) 27
Šířka otáčení uličky (mm) 1240
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 66
Hmotnost bez příslušenství (kg) 53
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion 80Ah
Videa

Oblasti použití
  • Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
  • Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
  • Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
  • Maloobchod
Příslušenství
Čisticí prostředky