Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion 80Ah
S bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a 50litrovými nádržemi: tj. náš kompaktní podlahovým mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack s pracovní šířkou 51 cm.
S pracovní šířkou 51 cm a kompaktními 50 litrovými velkými nádržemi na čerstvou a špinavou vodu poskytuje náš obratný podlahový mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack optimální přehled o čištěné oblasti. Velmi tichá hlava kotoučového kartáče a lithium-iontová baterie s kapacitou 80 Ah umožňují čištění až 2 hodiny – také v oblastech citlivých na hluk. Až 4násobná stabilita cyklu bezúdržbové lithium-iontové baterie ve srovnání s tradičními olověnými bateriemi výrazně snižuje celkové náklady stroje po celou dobu životnosti a zároveň zajišťuje maximální disponibilitu stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
Baterie a nabíječka součástí balení
Pohodlný systém všech kol
Robustní podvozek
Unikátní design sacího systému
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
Home Base
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 2040
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1200
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|24 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 8,7
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|27
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1240
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|53
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
- Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
- Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
- Maloobchod