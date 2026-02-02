Podlahový mycí stroj BD 50/55 C Classic Bp

Kompaktní mycí stroj BD 50/55 C Classic Bp zaujme vynikajícím čisticím výkonem a díky pohodlnému systému všech kol snadným ovládáním.

Hlava kotoučového kartáče z vysoce kvalitního hliníku s přítlakem kartáče 27 kilogramů a zahnutou 850 mm sací lištou zajišťují vynikající čisticí výkon našeho podlahového mycího stroje BD 50/55 C Classic Bp. Díky pracovní šířce 51 cm a nádrži o objemu 55 litrů umožňuje kompaktní stroj plošný výkon až 2 000 m² / h. Robustní BD 50/55 C Classic Bp přesvědčí také vysokou uživatelskou přívětivostí a obzvláště jednoduchým konceptem ovládání díky pohodlnému systému všech kol.

Charakteristické znaky a výhody
Výklopná hliníková hlava kartáče
  • Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
  • Extrémně robustní design.
Pohodlný systém všech kol
  • Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
  • Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu.
Zcela jasné operace
  • Provozní chyby jsou téměř vyloučeny díky zcela jasnému konceptu
  • Snižuje požadavky na školení a zkracuje fáze seznamování.
Sací lišta ve tvaru V jako standardní výbava
  • Rychlé schnutí díky menšímu množství zbytkové vody na čištěných plochách.
  • Minimalizuje riziko uklouznutí na nedávno vyčištěných plochách.
  • Zvyšuje sací výkon a bezpečnost.
Ergonomický design
  • Umožňuje vyšší produktivitu při čištění.
  • Zvyšuje komfort obsluhy.
Robustní podvozek
  • Snižuje náklady na údržbu a náklady.
  • Zvyšuje spolehlivost.
Unikátní design sacího systému
  • Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
  • Snižuje pracovní hlučnost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
  • Velmi snadné čištění.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
  • Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
  • Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
  • K přenášení různých dílů příslušenství.
  • Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 900
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 55 / 55
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 2550
Plošný výkon praktický (m²/h) 1530
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 3
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg) 27
Hladina hluku (dB(A)) 65,2
Maximální povolená hmotnost (kg) 240
Hmotnost bez příslušenství (kg) 84
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1328 x 610 x 1073

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj BD 50/55 C Classic Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
  • Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
  • Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
  • Maloobchod
  • Pro čištění ve zdravotnictví, dopravě a v průmyslu
  • Průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Kanceláře
Příslušenství
Čisticí prostředky