Podlahový mycí stroj BD 50/55 C Classic Bp
Kompaktní mycí stroj BD 50/55 C Classic Bp zaujme vynikajícím čisticím výkonem a díky pohodlnému systému všech kol snadným ovládáním.
Hlava kotoučového kartáče z vysoce kvalitního hliníku s přítlakem kartáče 27 kilogramů a zahnutou 850 mm sací lištou zajišťují vynikající čisticí výkon našeho podlahového mycího stroje BD 50/55 C Classic Bp. Díky pracovní šířce 51 cm a nádrži o objemu 55 litrů umožňuje kompaktní stroj plošný výkon až 2 000 m² / h. Robustní BD 50/55 C Classic Bp přesvědčí také vysokou uživatelskou přívětivostí a obzvláště jednoduchým konceptem ovládání díky pohodlnému systému všech kol.
Charakteristické znaky a výhody
Výklopná hliníková hlava kartáče
- Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
- Extrémně robustní design.
Pohodlný systém všech kol
- Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu.
Zcela jasné operace
- Provozní chyby jsou téměř vyloučeny díky zcela jasnému konceptu
- Snižuje požadavky na školení a zkracuje fáze seznamování.
Sací lišta ve tvaru V jako standardní výbava
- Rychlé schnutí díky menšímu množství zbytkové vody na čištěných plochách.
- Minimalizuje riziko uklouznutí na nedávno vyčištěných plochách.
- Zvyšuje sací výkon a bezpečnost.
Ergonomický design
- Umožňuje vyšší produktivitu při čištění.
- Zvyšuje komfort obsluhy.
Robustní podvozek
- Snižuje náklady na údržbu a náklady.
- Zvyšuje spolehlivost.
Unikátní design sacího systému
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
- Snižuje pracovní hlučnost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
- Velmi snadné čištění.
- Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
- Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
- Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
- K přenášení různých dílů příslušenství.
- Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Kartáčový motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|900
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|55 / 55
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 2550
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1530
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 3
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|27
|Hladina hluku (dB(A))
|65,2
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|240
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|84
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
- Vhodné také pro úklidové aplikace v maloobchodním sektoru, jídelnách nebo kancelářích
- Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
- Maloobchod
- Pro čištění ve zdravotnictví, dopravě a v průmyslu
- Průmysl
- Automobilový průmysl
- Kanceláře