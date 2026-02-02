Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU

Díky nádrži o objemu 55 litrů a pracovní šířce 51 cm dosahuje náš bateriový mycí stroj s pojezdem BD 50/55 W Classic Bp plošného výkonu až 2 000 m² / h.

Náš bateriový mycí stroj s pojezdem BD 50/55 W Classic Bp přesvědčí robustními komponenty s dlouhou životností, jako je hlava kotoučového kartáče a stěrka (850 mm) vyrobené z vysoce kvalitního hliníku. Přítlak kartáče 27 kilogramů, nádrže o objemu 55 litrů a pracovní šířka 51 centimetrů zajišťují špičkové výsledky až na 2000 m² / h při údržbovém čištění, například ve veřejných budovách, maloobchodech, zdravotnictví nebo v průmyslu. Velmi kompaktní design, pohodlný systém čtyř kol a podpora integrovaného trakčního pohonu umožňují vynikající přehled o čištěných plochách, velmi dobrou manévrovatelnost a dlouhé aplikace bez únavy. To je důvod, proč naši dodavatelé stavebních služeb oceňují uživatelsky přívětivý a všestranný BD 50/55 W Classic Bp při každodenním čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU: Výklopná hliníková hlava kartáče
Výklopná hliníková hlava kartáče
Pro vynikající čisticí výkon. Extrémně robustní design. Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU: Pohon pojezdu
Pohon pojezdu
Velmi snadná přeprava. Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu. Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU: Zcela jasné operace
Zcela jasné operace
Snadné spuštění stroje. Snižuje požadavky na školení a zkracuje fáze seznamování. Provozní chyby jsou téměř vyloučeny díky zcela jasnému konceptu
Standardní zahnutá sací lišta
  • Rychlé sušení díky méně zbytkové vody na vyčištěných plochách.
  • Minimalizuje riziko uklouznutí na nedávno vyčištěných plochách.
  • Zvyšuje sací výkon a bezpečnost.
Ergonomický design
  • Pro operátory různých výšek.
  • Zvyšuje komfort obsluhy.
  • Umožňuje vyšší produktivitu při čištění.
Robustní podvozek
  • Vysoká kvalita zabraňuje deformacím.
  • Zvyšuje spolehlivost.
  • Snižuje náklady na údržbu a náklady.
Unikátní design sacího systému
  • Snadná údržba.
  • Snižuje pracovní hlučnost.
  • Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
  • Velmi snadné čištění.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
  • Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
  • Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
  • K přenášení různých dílů příslušenství.
  • Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 55 / 55
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 2550
Plošný výkon praktický (m²/h) 1530
Baterie (V) 24
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg) 27
Šířka otáčení uličky (mm) 1400
Spotřeba vody (l/min) max. 2,6
Hladina hluku (dB(A)) 65,2
Maximální povolená hmotnost (kg) 240
Hmotnost bez příslušenství (kg) 103
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1328 x 610 x 1073

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích
  • Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
  • Pro čištění ve zdravotnictví, v dopravním průmyslu a v průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky