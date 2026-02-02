Podlahový mycí stroj BD 50/55 W Classic Bp *EU
Díky nádrži o objemu 55 litrů a pracovní šířce 51 cm dosahuje náš bateriový mycí stroj s pojezdem BD 50/55 W Classic Bp plošného výkonu až 2 000 m² / h.
Náš bateriový mycí stroj s pojezdem BD 50/55 W Classic Bp přesvědčí robustními komponenty s dlouhou životností, jako je hlava kotoučového kartáče a stěrka (850 mm) vyrobené z vysoce kvalitního hliníku. Přítlak kartáče 27 kilogramů, nádrže o objemu 55 litrů a pracovní šířka 51 centimetrů zajišťují špičkové výsledky až na 2000 m² / h při údržbovém čištění, například ve veřejných budovách, maloobchodech, zdravotnictví nebo v průmyslu. Velmi kompaktní design, pohodlný systém čtyř kol a podpora integrovaného trakčního pohonu umožňují vynikající přehled o čištěných plochách, velmi dobrou manévrovatelnost a dlouhé aplikace bez únavy. To je důvod, proč naši dodavatelé stavebních služeb oceňují uživatelsky přívětivý a všestranný BD 50/55 W Classic Bp při každodenním čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Výklopná hliníková hlava kartáčePro vynikající čisticí výkon. Extrémně robustní design. Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
Pohon pojezduVelmi snadná přeprava. Zvyšuje uživatelskou přívětivost a výrazně snižuje fyzickou námahu. Ideální pro dlouhé aplikace bez únavy.
Zcela jasné operaceSnadné spuštění stroje. Snižuje požadavky na školení a zkracuje fáze seznamování. Provozní chyby jsou téměř vyloučeny díky zcela jasnému konceptu
Standardní zahnutá sací lišta
- Rychlé sušení díky méně zbytkové vody na vyčištěných plochách.
- Minimalizuje riziko uklouznutí na nedávno vyčištěných plochách.
- Zvyšuje sací výkon a bezpečnost.
Ergonomický design
- Pro operátory různých výšek.
- Zvyšuje komfort obsluhy.
- Umožňuje vyšší produktivitu při čištění.
Robustní podvozek
- Vysoká kvalita zabraňuje deformacím.
- Zvyšuje spolehlivost.
- Snižuje náklady na údržbu a náklady.
Unikátní design sacího systému
- Snadná údržba.
- Snižuje pracovní hlučnost.
- Zvyšuje uživatelskou přívětivost.
Oddělený systém nádrže na špinavou vodu
- Velmi snadné čištění.
- Zvyšuje hygienu.
Uzávěr čerstvé vody s dávkováním čisticího prostředku
- Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
- Snižuje spotřebu a náklady na čisticí prostředek.
Home Base
- K přenášení různých dílů příslušenství.
- Nástroje pro ruční čištění máte vždy na dosah.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|55 / 55
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 2550
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1530
|Baterie (V)
|24
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|27
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1400
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina hluku (dB(A))
|65,2
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|240
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|103
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích
- Pro použití v hotelích a v pohostinství, maloobchodu a autosalonech
- Pro čištění ve zdravotnictví, v dopravním průmyslu a v průmyslu