Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Bp Pack Classic

Snadné použití, robustní design, dlouhá doba provozu: Naše BD 70/75 W Bp Pack Classic podlahový mycí stroj je působivě univerzální a může se pochlubit 170 Ah AGM baterií.

Navzdory velkému objemu nádrže o objemu 75 litrů je náš podlahový mycí stroj 70/75 W Bp Pack Classic překvapivě kompaktní a ovladatelný. Díky tomu je univerzální, robustní stroj vhodný pro velké množství aplikací čištění. Integrovaná bezúdržbová baterie 170 Ah AGM také znamená, že můžete snadno čistit déle. Používání a údržba je velmi snadné a může se pochlubit vysoce kvalitními vlastnostmi vybavení, jako je hlava kartáče s dvěma disky, hliníková stírací lišta a mnoho dalších užitečných funkcí.

Charakteristické znaky a výhody
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
  • Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
  • Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
  • Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
  • Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
  • Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
  • Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
  • Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Standardně je součástí dodávky bezúdržbová baterie 170 Ah AGM a externí nabíječka
  • Jednoduchá technologie baterie pro použití v nejrůznějších situacích.
  • Umožňuje dlouhé pracovní činnosti.
  • Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 705
Pracovní šířka sání (mm) 1030
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 75 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3525
Plošný výkon praktický (m²/h) 2115
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 24 / 170
Výdrž baterie (h) max. 3
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Šířka otáčení uličky (mm) 1550
Spotřeba vody (l/min) max. 2,75
Hladina hluku (dB(A)) 63 - 65
Příkon (W) max. 1850
Maximální povolená hmotnost (kg) 325
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, zalomený tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Bp Pack Classic
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Bp Pack Classic

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
  • Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách
Příslušenství
Čisticí prostředky