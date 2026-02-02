Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Bp Pack Classic
Snadné použití, robustní design, dlouhá doba provozu: Naše BD 70/75 W Bp Pack Classic podlahový mycí stroj je působivě univerzální a může se pochlubit 170 Ah AGM baterií.
Navzdory velkému objemu nádrže o objemu 75 litrů je náš podlahový mycí stroj 70/75 W Bp Pack Classic překvapivě kompaktní a ovladatelný. Díky tomu je univerzální, robustní stroj vhodný pro velké množství aplikací čištění. Integrovaná bezúdržbová baterie 170 Ah AGM také znamená, že můžete snadno čistit déle. Používání a údržba je velmi snadné a může se pochlubit vysoce kvalitními vlastnostmi vybavení, jako je hlava kartáče s dvěma disky, hliníková stírací lišta a mnoho dalších užitečných funkcí.
Charakteristické znaky a výhody
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
- Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
- Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
- Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Standardně je součástí dodávky bezúdržbová baterie 170 Ah AGM a externí nabíječka
- Jednoduchá technologie baterie pro použití v nejrůznějších situacích.
- Umožňuje dlouhé pracovní činnosti.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|705
|Pracovní šířka sání (mm)
|1030
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|75 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3525
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2115
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Výdrž baterie (h)
|max. 3
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1550
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 1850
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|325
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, zalomený tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
- Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách