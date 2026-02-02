Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp podlahový mycís troj se 75 litrovou nádrží a dvoukotoučovou hlavicí kartáče. Velmi snadné použití a velmi univerzální.
Jednoduchý koncept, snadné použití, snadná údržba: Náš podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp je velmi uživatelsky přívětivá a poskytuje vynikající čisticí výkon díky své dvoukotoučové hlavici kartáče s nastavitelným přítlačným tlakem kartáče a hliníkovou stírací lištou. Robustní, velmi kompaktní stroj je také vysoce ovladatelný a všestranný. Jeho 75 litrů objemu nádrže také bez námahy zajistí dlouhou dobu provozu.
Charakteristické znaky a výhody
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životnostíRobustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků. Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládáníVšechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků. Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní designVysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled. Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
- Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
- Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
- Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|705
|Pracovní šířka sání (mm)
|1030
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|75 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3525
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2115
|Baterie (V)
|24
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180 - 180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 1850
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|325
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zalomený tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
- Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách