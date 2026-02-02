Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp podlahový mycís troj se 75 litrovou nádrží a dvoukotoučovou hlavicí kartáče. Velmi snadné použití a velmi univerzální.

Jednoduchý koncept, snadné použití, snadná údržba: Náš podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp je velmi uživatelsky přívětivá a poskytuje vynikající čisticí výkon díky své dvoukotoučové hlavici kartáče s nastavitelným přítlačným tlakem kartáče a hliníkovou stírací lištou. Robustní, velmi kompaktní stroj je také vysoce ovladatelný a všestranný. Jeho 75 litrů objemu nádrže také bez námahy zajistí dlouhou dobu provozu.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp: Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků. Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp: Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků. Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp: Kompaktní a robustní design
Kompaktní a robustní design
Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled. Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
  • Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
  • Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
  • Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 705
Pracovní šířka sání (mm) 1030
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 75 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3525
Plošný výkon praktický (m²/h) 2115
Baterie (V) 24
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180 - 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Spotřeba vody (l/min) max. 2,75
Hladina hluku (dB(A)) 63 - 65
Příkon (W) max. 1850
Maximální povolená hmotnost (kg) 325
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zalomený tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
  • Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách
Příslušenství
Čisticí prostředky