Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC

Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack se 75 l nádrží, dvoukotoučovou kartáčovou hlavou a lithium-iontovou baterií. Velmi snadno ovladatelný a všestranný.

Jednoduchý koncept, snadné použití, snadná údržba: Náš bateriově napájený podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack je extrémně uživatelsky přívětivý a poskytuje skvělý čisticí výkon díky své dvoukotoučové kartáčové hlavě s nastavitelným přítlakem kartáče a hliníkové sací liště. Robustní, extrémně kompaktní stroj je také vysoce ovladatelný a všestranný. Objem nádrže 75 litrů a nová lithium-iontová baterie 180 Ah také bez námahy zajistí dlouhou dobu provozu. Baterie, kterou lze rychle dobít nabíjecím proudem 50 A, navíc zaujme extrémně vysokou výdrží, která umožňuje mezinabíjení a zajišťuje tak vysokou disponibilitu stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
  • 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
  • Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
  • Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
  • Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
  • Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
  • Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
  • Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
  • Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
  • Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 705
Pracovní šířka sání (mm) 1030
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 75 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3525
Plošný výkon praktický (m²/h) 2115
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 180
Výdrž baterie (h) max. 3,6
Doba nabíjení baterie (h) 4
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Šířka otáčení uličky (mm) 1550
Spotřeba vody (l/min) max. 2,75
Hladina hluku (dB(A)) 63 - 65
Příkon (W) max. 1850
Maximální povolená hmotnost (kg) 325
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Rychlonabíječka
  • Sací lišta, zalomený tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Ideální v průmyslu, dopravě a na letištích
  • Ideální pro čisticí aplikace v bazénech, sportovních halách a obchodních centrech
Příslušenství
Čisticí prostředky