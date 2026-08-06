Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Bateriový podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack. Se 75 l nádrží, dvojitou kotoučovou kartáčovou hlavou a hliníkovou stěrkou pro vynikající výsledky čištění.
Náš velmi robustní a kompaktní podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack má ve standardní výbavě lithium-iontovou baterii 90 Ah s extrémně vysokou výdrží, kterou lze kdykoli nabíjet, čímž je zajištěna vysoká úroveň disponibility stroje. Obratný mycí stroj zaujme dvoukotoučovou kartáčovou hlavou s nastavitelným přítlakem kartáče, hliníkovou stěrkou a objemem nádrže 75 litrů s vynikajícím čisticím výkonem a velkou výdrží pro dlouhé aplikace. A je neuvěřitelně jednoduchý na obsluhu a servis.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
- 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
- Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
- Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
- Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|705
|Pracovní šířka sání (mm)
|1030
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|75 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3525
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2115
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 1,8
|Doba nabíjení baterie (h)
|7
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1550
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 1850
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|325
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zalomený tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Ideální v průmyslu, dopravě a na letištích
- Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách