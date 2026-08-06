Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Náš BD 70/75 W Classic Bp Pack je kompaktní podlahový mycí stroj, který zaujme lithium-iontovou baterií, hliníkovou sací lištou, 75litrovou nádrží a dvoudiskovou kartáčovou hlavou.
Špičkový čisticí výkon a maximálně snadné použití jdou ruku v ruce s naším podlahovým mycím strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack, který je poháněn výkonnou lithium-iontovou baterií s kapacitou 90 Ah. Standardní dvoudisková kartáčová hlava s nastavitelným přítlakem kartáče a robustní hliníková sací lišta zajišťují vynikající výsledky čištění, zatímco jednoduchá koncepce ovládání zaručuje maximální uživatelskou přívětivost. Integrovaná lithium-iontová baterie umožňuje díky mimořádně vysoké stabilitě cyklů kdykoli provést mezidobíjení, čímž je zajištěna vysoká využitelnost stroje při každodenní práci. Lze použít nabíjecí proud až 50 Ampér, což umožňuje rychlé nabití za pouhé 2 hodiny. Nádrže o objemu 75 litrů završují úspěšnou koncepci výbavy kompaktního, robustního a velmi obratného zařízení BD 70/75 W Classic Bp Pack.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
- 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
- Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
- Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
- Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|705
|Pracovní šířka sání (mm)
|1030
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|75 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3525
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2115
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 1,8
|Doba nabíjení baterie (h)
|2
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1550
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 1850
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|325
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Rychlonabíječka
- Sací lišta, zalomený tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách