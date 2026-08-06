Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC

Náš BD 70/75 W Classic Bp Pack je kompaktní podlahový mycí stroj, který zaujme lithium-iontovou baterií, hliníkovou sací lištou, 75litrovou nádrží a dvoudiskovou kartáčovou hlavou.

Špičkový čisticí výkon a maximálně snadné použití jdou ruku v ruce s naším podlahovým mycím strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack, který je poháněn výkonnou lithium-iontovou baterií s kapacitou 90 Ah. Standardní dvoudisková kartáčová hlava s nastavitelným přítlakem kartáče a robustní hliníková sací lišta zajišťují vynikající výsledky čištění, zatímco jednoduchá koncepce ovládání zaručuje maximální uživatelskou přívětivost. Integrovaná lithium-iontová baterie umožňuje díky mimořádně vysoké stabilitě cyklů kdykoli provést mezidobíjení, čímž je zajištěna vysoká využitelnost stroje při každodenní práci. Lze použít nabíjecí proud až 50 Ampér, což umožňuje rychlé nabití za pouhé 2 hodiny. Nádrže o objemu 75 litrů završují úspěšnou koncepci výbavy kompaktního, robustního a velmi obratného zařízení BD 70/75 W Classic Bp Pack.

Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
  • 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
  • Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
  • Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
  • Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
  • Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
  • Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
  • Kontaktní tlak lze podle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
  • Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
  • Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 705
Pracovní šířka sání (mm) 1030
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 75 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3525
Plošný výkon praktický (m²/h) 2115
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Výdrž baterie (h) max. 1,8
Doba nabíjení baterie (h) 2
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Šířka otáčení uličky (mm) 1550
Spotřeba vody (l/min) max. 2,75
Hladina hluku (dB(A)) 63 - 65
Příkon (W) max. 1850
Maximální povolená hmotnost (kg) 325
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Rychlonabíječka
  • Sací lišta, zalomený tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Dobře se hodí pro dodavatele stavebních služeb, např. ve sportovních halách
Příslušenství
Čisticí prostředky