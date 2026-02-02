Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Bp Classic
Pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů garantují efektivní a dlouhé čištění naším ručně vedeným bateriovým podlahovým mycím strojem s odsáváním BD 80/100 W Bp Classic.
Výkonný pohon pojezdu, který pomůže bez námahy překonat i stoupání, je jedným z nejvýraznějších znaků našeho ručně vedeného podlahového mycího stroje s odsáváním BD 80/100 W Bp Classic. Ručně vedený bateriový stroj je optimálně připravený pro každodenní, i náročnější pracovní úkoly. Například jsou silně namáhané komponenty, jako sací lišty a hlava s kotoučovým kartáčem vyrobeny z masivní litiny z hliníku a odolají tak i vysoké zátěži. Velmi komfortní pro uživatele jsou osvědčený koncept obsluhy s listovou pružinou umístěnou na zadní straně rukojeti, která umožňuje jednoduché zvýšení přítlaku kartáče ze 40 na 68 kilogramů v případě zvlášť odolných nečistot nebo k odstraňování vrstev a plynule nastavitelnou rychlost přepravy a čištění až do 5 km/h. Velká pracovní šířka 80 centimetrů a nádrž o objemu 100 litrů umožňují dlouhé a efektivní intervaly čištění a plošné výkony až 4800 m² za hodinu. Celý promyšlený koncept doplňuje adaptér Home Base, který umožňuje uložení vybavení k manuálnímu čištění , což přispívá k ještě vyšší efektivitě a výrazně zvyšuje komfort pro uživatele.
Charakteristické znaky a výhody
Silně namáhané díly jako sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z kvalitního hliníku.Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků. Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupníchLze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů. Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách. Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Účinný a výkonný trakční motor 300 W.Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu. Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
- Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
- Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově výhodný stroj z řady Classics
- Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|810
|Pracovní šířka sání (mm)
|1090
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|100 / 100
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4000
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2400
|Baterie (V)
|24
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 1900
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|435
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|110,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro údržbové čištění v maloobchodě, hobby marketech, nákupních centrech, obchodě, průmyslu a na letištích.