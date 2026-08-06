Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC

Velkorysá pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů zaručují efektivní a dlouhé čištění s naším bateriově poháněným podlahovým mycím strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Výkonný pojezd, který umožňuje snadné zdolávání svahů, patří k nejvýraznějším vlastnostem našeho ručně vedeného mycího stroje BD 80/100 W Classic Bp Pack. Tento ručně poháněný stroj s akumulátorovým napájením se vyznačuje velmi robustní konstrukcí. Například silně namáhané součásti, jako je stěrka a kotoučová kartáčová hlava, jsou vyrobeny z pevného a odolného hliníku. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje osvědčený ovládací koncept s pružinovou pákou umístěnou v zadní části rukojeti, možnost snadného zvýšení přítlaku kartáče z 40 na 68 kilogramů pro zvláště odolné nečistoty nebo pro odstraňování nátěrů a plynule nastavitelnou rychlost přepravy a čištění až 5 km/h. Velká pracovní šířka 80 centimetrů a 100litrová nádrž umožňují dlouhé a efektivní úklidové práce a výkon až 4800 m² za hodinu. Nová výkonná 180 Ah lithium-iontová baterie s extrémně vysokou cyklickou stabilitou a možností mezidobíjení zajišťuje maximální dostupnost stroje a díky nabíjecímu proudu 50 ampérů lze baterii také nabíjet podstatně rychleji.

Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
  • 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
  • Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních
  • Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
  • Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.
  • Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Účinný a výkonný trakční motor 300 W.
  • Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
  • Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
  • Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
  • Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově výhodný stroj z řady Classics
  • Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 810
Pracovní šířka sání (mm) 1090
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 100 / 100
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4000
Plošný výkon praktický (m²/h) 2400
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 180
Výdrž baterie (h) max. 3
Doba nabíjení baterie (h) cca 4
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Hladina hluku (dB(A)) 65
Příkon (W) max. 1900
Maximální povolená hmotnost (kg) 435
Hmotnost bez příslušenství (kg) 110,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Ideální v průmyslu, dopravě a na letištích
  • Ideální pro čisticí aplikace v bazénech, sportovních halách a obchodních centrech
Příslušenství
Čisticí prostředky