Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Velkorysá pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů zaručují efektivní a dlouhé čištění s naším bateriově poháněným podlahovým mycím strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Výkonný pojezd, který umožňuje snadné zdolávání svahů, patří k nejvýraznějším vlastnostem našeho ručně vedeného mycího stroje BD 80/100 W Classic Bp Pack. Tento ručně poháněný stroj s akumulátorovým napájením se vyznačuje velmi robustní konstrukcí. Například silně namáhané součásti, jako je stěrka a kotoučová kartáčová hlava, jsou vyrobeny z pevného a odolného hliníku. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje osvědčený ovládací koncept s pružinovou pákou umístěnou v zadní části rukojeti, možnost snadného zvýšení přítlaku kartáče z 40 na 68 kilogramů pro zvláště odolné nečistoty nebo pro odstraňování nátěrů a plynule nastavitelnou rychlost přepravy a čištění až 5 km/h. Velká pracovní šířka 80 centimetrů a 100litrová nádrž umožňují dlouhé a efektivní úklidové práce a výkon až 4800 m² za hodinu. Nová výkonná 180 Ah lithium-iontová baterie s extrémně vysokou cyklickou stabilitou a možností mezidobíjení zajišťuje maximální dostupnost stroje a díky nabíjecímu proudu 50 ampérů lze baterii také nabíjet podstatně rychleji.
Charakteristické znaky a výhody
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
- 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.
Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních
- Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
- Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.
- Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Účinný a výkonný trakční motor 300 W.
- Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
- Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
- Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
- Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově výhodný stroj z řady Classics
- Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|810
|Pracovní šířka sání (mm)
|1090
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|100 / 100
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4000
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2400
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Výdrž baterie (h)
|max. 3
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 4
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1650
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Příkon (W)
|max. 1900
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|435
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|110,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Ideální v průmyslu, dopravě a na letištích
- Ideální pro čisticí aplikace v bazénech, sportovních halách a obchodních centrech