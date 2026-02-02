Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů garantují efektivní a dlouhé čištění naším ručně vedeným bateriovým podlahovým mycím strojem s odsáváním BD 80/100 W Bp Classic.

Výkonný pohon pojezdu, který pomůže překonat bez námahy i stoupání, je jedním z nejvýraznějších znaků našeho ručně vedeného podlahového mycího stroje s odsáváním BD 80/100 W Bp Classic. Ručně vedený bateriový stroj je optimálně připravený pro každodenní, i náročnější pracovní úkoly. Například jsou silně namáhané komponenty, jako sací lišta a hlava s kotoučovým kartáčem vyrobeny z masivní litiny z hliníku a odolají tak i vysoké zátěži. Velmi komfortní pro uživatele je osvědčený koncept obsluhy s listovou pružinou umístěnou na zadní straně rukojeti, která umožňuje jednoduché zvýšení přítlaku kartáče ze 40 na 68 kilogramů v případě zvlášť odolných nečistot nebo odstraňování vrstev a také plynule nastavit rychlost přepravy a čištění až do 5 km/h. Velká pracovní šířka 80 centimetrů a nádrž o objemu 100 litrů se starají o dlouhé a efektivní intervaly čištění a plošné výkony až 4800 m² za hodinu. Celý promyšlený koncept doplňuje adaptér Home Base pro uložení vybavení k manuálnímu čištění, což přispívá k ještě vyšší efektivitě a výrazně zvyšuje komfort pro uživatele.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Silně namáhané díly jako sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z kvalitního hliníku.
Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků. Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních
Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů. Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách. Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Účinný a výkonný trakční motor 300 W.
Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu. Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
  • Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
  • Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově výhodný stroj z řady Classics
  • Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 810
Pracovní šířka sání (mm) 1090
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 100 / 100
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4000
Plošný výkon praktický (m²/h) 2400
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 24 / 285
Výdrž baterie (h) max. 4,75
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Hladina hluku (dB(A)) 65
Příkon (W) max. 1900
Maximální povolená hmotnost (kg) 435
Hmotnost bez příslušenství (kg) 110,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, zalomený tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro údržbové čištění v maloobchodě, hobby marketech, nákupních centrech, obchodě, průmyslu a na letištích.
