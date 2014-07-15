Podlahový mycí stroj BR 30/4 C Adv
Podlahový mycí stroj s odsáváním BR 30/4 C Adv je skvělou alternativou k ručnímu čištění ploch do 200 m². Tento kompaktní stroj s vysokým výkonem váží pouze 12 kg a je snadno ovladatelný.
Inovativní a kompaktní podlahový mycí stroj BR 30/4 C Adv zajistí perfektní umytí podlahy bez zbytečné námahy. Váží pouze 12 kg a je snadno ovladatelný. Díky rychlosti válce 1500 otáček zajistí výrazně lepší výsledky čištění. Může odsávat při jízdě dopředu i dozadu. Je vhodný k čištění ploch od 20 do 200 m². Ideální využití najde při čištění menších obchodů, restaurací, čerpacích stanic, supermarketů, sanitárních oblastí nebo gastronomické části hotelu. Podlaha zůstává po vyčištění ihned suchá, čímž se zabrání případnému uklouznutí. Stroj je vybaven ručním odsáváním pro nepřístupná místa. U silně ulpívajících nečistot je možné nadzvednout sací lišty, címž se zajistí delší působení čisticího roztoku.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlootáčivý válcový kartáčPro desetkrát vyšší přítlak než ruční čištění. Válcový kartáč také čistí texturované povrchy a štěrbiny. Válec zajišťuje automatický pohyb vpřed, takže stroj nemusí být tlačen.
Ihned suchéMěkké sací lišty vysávají vlhkost z podlahy a zanechávají ji suchou – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu. Pro intenzivní čištění lze sání vypnout i nožním pedálem
Vyjímatelné nádrže
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Pracovní šířka sání (mm)
|300
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|4 / 4
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|130
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1450
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100
|Spotřeba vody (l/min)
|0,3
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 72
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Příkon (W)
|820
|Barva
|antracit
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|495 x 340 x 1145
Obsah balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- Válec z mikrovláken: 1 Kusy
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné: 1 Kusy
- Ruční vysávání
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 30/4 C Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.