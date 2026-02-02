Podlahový mycí stroj BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna
Inovativní a výkonný podlahový mycí stroj s odsáváním je lehký a kompaktní - váží pouhých 11,5 kg a je ideální pro čištění tvrdých povrchů od 20 do 200 m², alternativa k manuálnímu čištění. V balení navíc válcový pad z mikrovlákna.
Díky svému tvaru je stroj stejně snadno ovladatelný jako kartáčový vysavač. Oproti běžnému manuálnímu čištění má stroj výhodu desetinásobného přítlaku, a tedy výrazně vyššího čisticího výkonu. A to při rychlosti válce přibližně 1500 otáček. Dokáže vysávat ve směru pohybu, dopředu i dozadu. U odolných nečistot lze sací lištu také zvednout. Tím je zajištěna delší doba působení čisticího roztoku. Podlahy jsou po úklidu okamžitě suché a nekloužou. Ideální pro úklid menších obchodů, restaurací, čerpacích stanic, supermarketů, sanitárních prostor, hotelů a občerstvení.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlootáčivý válcový kartáč
- Pro desetkrát vyšší přítlak než ruční čištění.
- Válcový kartáč také čistí texturované povrchy a štěrbiny.
- Válec zajišťuje automatický pohyb vpřed, takže stroj nemusí být tlačen.
Ihned suché
- Měkké sací lišty vysávají vlhkost z podlahy a zanechávají ji suchou – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu.
- Podlahy jsou velmi rychle suché.
- Pro intenzivní čištění lze sání vypnout i nožním pedálem
Vypínatelné odsávání
- Odsávání lze pomocí nožního pedálu vypnout.
- Pro důkladné čištění lze jako první krok nanést čisticí roztok a v druhém kroku ho vysát.
Vyjímatelné nádrže
- Příruční nádrž na čistou vodu samostatně vyjmete a naplníte i v malém umyvadle.
- Nádrž na špinavou vodu samostatně vyjmete a vylijete například do umyvadla.
- Nádrže lze vyjímat jednotlivě nebo společně. Včetně držadla pro jednoduché přenášení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Pracovní šířka sání (mm)
|300
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|4 / 4
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|150
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1450
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100
|Spotřeba vody (l/min)
|0,3
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 72
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Příkon (W)
|820
|Barva
|antracit
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|495 x 340 x 1145
Obsah balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- Válec z mikrovláken: 1 Kusy
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.