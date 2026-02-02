Podlahový mycí stroj BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna

Inovativní a výkonný podlahový mycí stroj s odsáváním je lehký a kompaktní - váží pouhých 11,5 kg a je ideální pro čištění tvrdých povrchů od 20 do 200 m², alternativa k manuálnímu čištění. V balení navíc válcový pad z mikrovlákna.

Díky svému tvaru je stroj stejně snadno ovladatelný jako kartáčový vysavač. Oproti běžnému manuálnímu čištění má stroj výhodu desetinásobného přítlaku, a tedy výrazně vyššího čisticího výkonu. A to při rychlosti válce přibližně 1500 otáček. Dokáže vysávat ve směru pohybu, dopředu i dozadu. U odolných nečistot lze sací lištu také zvednout. Tím je zajištěna delší doba působení čisticího roztoku. Podlahy jsou po úklidu okamžitě suché a nekloužou. Ideální pro úklid menších obchodů, restaurací, čerpacích stanic, supermarketů, sanitárních prostor, hotelů a občerstvení.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlootáčivý válcový kartáč
  • Pro desetkrát vyšší přítlak než ruční čištění.
  • Válcový kartáč také čistí texturované povrchy a štěrbiny.
  • Válec zajišťuje automatický pohyb vpřed, takže stroj nemusí být tlačen.
Ihned suché
  • Měkké sací lišty vysávají vlhkost z podlahy a zanechávají ji suchou – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu.
  • Podlahy jsou velmi rychle suché.
  • Pro intenzivní čištění lze sání vypnout i nožním pedálem
Vypínatelné odsávání
  • Odsávání lze pomocí nožního pedálu vypnout.
  • Pro důkladné čištění lze jako první krok nanést čisticí roztok a v druhém kroku ho vysát.
Vyjímatelné nádrže
  • Příruční nádrž na čistou vodu samostatně vyjmete a naplníte i v malém umyvadle.
  • Nádrž na špinavou vodu samostatně vyjmete a vylijete například do umyvadla.
  • Nádrže lze vyjímat jednotlivě nebo společně. Včetně držadla pro jednoduché přenášení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Pracovní šířka sání (mm) 300
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 4 / 4
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 200
Plošný výkon praktický (m²/h) 150
Počet otáček kartáčů (rpm) 1450
Přítlak kartáčů (g/cm²) 100
Spotřeba vody (l/min) 0,3
Hladina hluku (dB(A)) max. 72
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Příkon (W) 820
Barva antracit
Rozměry (D x Š x V) (mm) 495 x 340 x 1145

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • Válec z mikrovláken: 1 Kusy
  • Transportní kolečka
  • 2 sací lišty rovné: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Síťový provoz
Podlahový mycí stroj BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna
Podlahový mycí stroj BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.