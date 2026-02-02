Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack
Vysoký čisticí výkon, obratnost a nízká hmotnost: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BR 35/12 C s technologií KART je vyroben z 30 % recyklovaného materiálu, aby se šetřily zdroje.
Čistí směrem vpřed i vzad, díky své nízké hmotnosti zvládne schody a je také mimořádně snadno přepravitelný: Náš podlahový mycí stroj BR 35/12 C s baterií je ideálním a efektivním řešením pro čištění malých a přeplněných prostor. Jeho otočná hlava kartáče s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) bez námahy umožňuje těsné zatáčení a zajišťuje tak maximální manévrovatelnost a obratnost. Výkonná lithium-iontová baterie s dlouhou životností umožňuje dlouhou pracovní dobu, současně se dobíjí velmi rychle, je absolutně bezúdržbová a vydrží až třikrát déle než běžné olověné akumulátory. Velmi dobré vybavení BR 35/12 C je doplněno přepínatelnou úrovní eco! Efficiency, která významně snižuje spotřebu energie pouhým stisknutím tlačítka, dále prodlužuje životnost baterie a také snižuje pracovní hluk přibližně o 40 procent, a tak dokonce pracuje v oblastech citlivých na hluk.
Charakteristické znaky a výhody
O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.
- Extrémně manévrovatelné a účinné – ideální pro silně zařízené prostory.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost: 30 % recyklovaného materiálu a režim eco!efficiency
- Šetří zdroje a prodlužuje dobu chodu až o 50 %.
- O 40 % tišší.
- Snížené emise CO2 .
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
- Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Kompaktní přístroj
- Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
- Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
- O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
- Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
- Zjednodušená přeprava vozidly.
Skládací řidítka
- Kompaktní skladování.
- Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
- Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Plné nabíjení baterie trvá 3 hodiny, půlky baterie pak 1 hodinu. Nabíjení baterie v mezičase je možné kdykoliv.
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Technologie válcování
- Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
- Velmi dobrý i při nerovných podlahách nebo k čištění spár.
- Rovnoměrné výsledky čištění.
Včetně zametací funkce
- Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
- Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|350
|Pracovní šířka sání (mm)
|450
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|12 / 12
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1400
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1050
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Výdrž baterie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 2,7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|700 - 1500
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1050
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 65
|Příkon (W)
|500
|Barva
|antracit
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|48
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|36
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|930 x 420 x 1100
Obsah balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
- Sací lišta, rovná: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Variabilní přítlak
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 35/12 C Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.