Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzivním příslušenstvím.

Limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, je ideálním řešením pro efektivní čištění malých a zařízených prostor. Čistí dopředu i dozadu a díky nízké hmotnosti se snadno přepravuje a je vhodný pro použití na schodech. Otočná válcová kartáčová hlava s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje práci v těsných zatáčkách, čímž zajišťuje maximální manévrovatelnost a agilitu. Výkonná a dlouhotrvající lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou dobu provozu, je bezúdržbová, rychle se dobíjí a má až třikrát delší životnost než běžné olověné baterie. Pro další zvýšení účinnosti lze stisknutím tlačítka aktivovat režim eco!efficiency. Ten snižuje spotřebu energie, prodlužuje dobu provozu baterie a snižuje hlučnost provozu přibližně o 40 procent, což umožňuje práci i v hlukově citlivých prostorách.

Charakteristické znaky a výhody
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
  • Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
  • Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
  • Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Extrémně manévrovatelný a účinný – ideální pro silně zařízené prostory
  • O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.
  • Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
  • Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost
  • Vyrobeno s 38 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • O 40 % tišší.
  • Až o 50 % delší provozní doba a snížené emise CO₂ díky režimu eco!.
Kompaktní přístroj
  • Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
  • Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
  • O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
  • Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
  • Zjednodušená přeprava vozidly.
Zahrnuje sběr hrubých nečistot
  • Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
  • Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
  • Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Skládací řidítka
  • Kompaktní skladování.
  • Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 350
Pracovní šířka sání (mm) 450
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 12 / 12
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1400
Plošný výkon praktický (m²/h) 1050
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 21
Výdrž baterie (h) max. 1,5
Doba nabíjení baterie (h) cca 2,7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 220 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 700 - 1500
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Šířka otáčení uličky (mm) 1050
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) max. 65
Příkon (W) 500
Barva antracit
Maximální povolená hmotnost (kg) 48
Hmotnost bez příslušenství (kg) 36
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, rovná: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Variabilní přítlak
Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.