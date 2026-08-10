Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzivním příslušenstvím.
Limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, je ideálním řešením pro efektivní čištění malých a zařízených prostor. Čistí dopředu i dozadu a díky nízké hmotnosti se snadno přepravuje a je vhodný pro použití na schodech. Otočná válcová kartáčová hlava s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje práci v těsných zatáčkách, čímž zajišťuje maximální manévrovatelnost a agilitu. Výkonná a dlouhotrvající lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou dobu provozu, je bezúdržbová, rychle se dobíjí a má až třikrát delší životnost než běžné olověné baterie. Pro další zvýšení účinnosti lze stisknutím tlačítka aktivovat režim eco!efficiency. Ten snižuje spotřebu energie, prodlužuje dobu provozu baterie a snižuje hlučnost provozu přibližně o 40 procent, což umožňuje práci i v hlukově citlivých prostorách.
Charakteristické znaky a výhody
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
- Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Extrémně manévrovatelný a účinný – ideální pro silně zařízené prostory
- O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost
- Vyrobeno s 38 % recyklovaného plastu¹⁾.
- O 40 % tišší.
- Až o 50 % delší provozní doba a snížené emise CO₂ díky režimu eco!.
Kompaktní přístroj
- Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
- Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
- O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
- Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
- Zjednodušená přeprava vozidly.
Zahrnuje sběr hrubých nečistot
- Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
- Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Skládací řidítka
- Kompaktní skladování.
- Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
- Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|350
|Pracovní šířka sání (mm)
|450
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|12 / 12
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1400
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1050
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Výdrž baterie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 2,7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|220 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|700 - 1500
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1050
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 65
|Příkon (W)
|500
|Barva
|antracit
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|48
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|36
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
- Sací lišta, rovná: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Variabilní přítlak
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.