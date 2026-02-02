Podlahová myčka BR 4.300

Velmi kompaktní a s jen 11,5 kg velmi lehký čistič tvrdých podlah BR 4.300 je inovativní a silná alternativa k manuálnímu čištění tvrdých ploch od 20 do 200 m². Podlaha je po čištění okamžitě suchá a tím protiskluzová a opět schůdná.

Stroj je snadno manévrovatelný jako kartáčový vysavač díky svému tvaru. Oproti běžnému vytírání má přístroj výhodu desetinásobného přítlaku a tím i výrazně vyššího čisticího výkonu. A toto při rychlosti válců okolo 1500 otáček za minutu. Můžete sát dopředu i dozadu. S extra plochou kartáčovou hlavou jsou i plochy pod nízkým nábytkem nebo jinými objekty, jako radiátory, dosažitelné.

Specifikace

Technické údaje

Objem nádrže na čistou vodu (l) 4
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 4
Jmenovitý příkon (W) 820
Pracovní šířka sání (mm) 300
Počet otáček kartáčů (rpm) 1450
Přítlak kartáčů (g/cm²) 100
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12
Rozměry (D x Š x V) (mm) 390 x 335 x 1180

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Transportní kolečka
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 4.300

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

