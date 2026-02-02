Podlahová myčka BR 4.300
Velmi kompaktní a s jen 11,5 kg velmi lehký čistič tvrdých podlah BR 4.300 je inovativní a silná alternativa k manuálnímu čištění tvrdých ploch od 20 do 200 m². Podlaha je po čištění okamžitě suchá a tím protiskluzová a opět schůdná.
Stroj je snadno manévrovatelný jako kartáčový vysavač díky svému tvaru. Oproti běžnému vytírání má přístroj výhodu desetinásobného přítlaku a tím i výrazně vyššího čisticího výkonu. A toto při rychlosti válců okolo 1500 otáček za minutu. Můžete sát dopředu i dozadu. S extra plochou kartáčovou hlavou jsou i plochy pod nízkým nábytkem nebo jinými objekty, jako radiátory, dosažitelné.
Specifikace
Technické údaje
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|4
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|4
|Jmenovitý příkon (W)
|820
|Pracovní šířka sání (mm)
|300
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1450
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|390 x 335 x 1180
Obsah balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Transportní kolečka
Náhradní díly BR 4.300
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.