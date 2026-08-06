Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack

Vysoce výkonný podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack. S otočnou válcovou kartáčovou hlavou a technologií KART pro maximální manévrovatelnost a vysoký výkon na velkých plochách.

I ve velkých prostorách se často vyskytují úzká místa, která je obtížné vyčistit kvůli nepořádku. Právě v takových případech se osvědčí náš podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack. Díky válcové kartáčové hlavě s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology), kterou lze otočit o 200° v obou směrech, a velké pracovní šířce je mimořádně manévrovatelná, což z ní činí ideální volbu pro silně zaplněné prostory. Zároveň jsou kartáč a sací lišta vždy umístěny příčně ke směru jízdy – pro vyšší výkon na plochu a rovnoměrný výsledek čištění. Ve srovnání s konvenčními olověnými bateriemi nabízejí vestavěné vysoce výkonné lithium-iontové baterie až třikrát delší životnost. Navíc jsou zcela bezúdržbové. Provozní dobu lze ještě prodloužit použitím inovativního režimu eco!efficiency, který také snižuje hlučnost provozu přibližně o 40%. Volitelně dostupný filtr HEPA čistí odpadní vzduch od znečištěné vody, takže je vhodný i pro použití v oblastech s přísnými hygienickými požadavky.

Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava otočná o +/- 200 ° s technologií KART pro snadné projíždění křivek
  • Extrémně manévrovatelné a účinné – ideální pro silně zařízené prostory.
  • Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
  • Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
  • Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
  • Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Včetně funkce zametání
  • Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
  • Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
  • Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
  • Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
  • Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
  • Vhodné i pro vícesměnný provoz.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.
  • O 40 % tišší.
  • Snížené emise CO2 .
Kompaktní přístroj
  • Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
  • Bez přečnívání přístroje.
  • Snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
  • Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
  • Zjednodušená přeprava vozidly.
Skládací řidítka
  • Kompaktní skladování.
  • Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Technologie válcování
  • Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
  • Ideální pro čištění spár a strukturovaných povrchů.
  • Rovnoměrné výsledky čištění.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 450
Pracovní šířka sání (mm) 500
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 22 / 22
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1800
Plošný výkon praktický (m²/h) 1260
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 30
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) cca 3,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 220 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 750 - 1050
Přítlak kartáčů (g/cm²) 100 - 150
Šířka otáčení uličky (mm) 1118
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) 63
Napětí (V) 25,2
Příkon (W) až do 550
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 43
Rozměry (D x Š x V) (mm) 866 x 530 x 1061

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, rovná: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Variabilní přítlak
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 45/22 C BP Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.