Podlahový mycí stroj BR 45/22 C BP Pack
Vysoce výkonný podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack. S otočnou válcovou kartáčovou hlavou a technologií KART pro maximální manévrovatelnost a vysoký výkon na velkých plochách.
I ve velkých prostorách se často vyskytují úzká místa, která je obtížné vyčistit kvůli nepořádku. Právě v takových případech se osvědčí náš podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack. Díky válcové kartáčové hlavě s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology), kterou lze otočit o 200° v obou směrech, a velké pracovní šířce je mimořádně manévrovatelná, což z ní činí ideální volbu pro silně zaplněné prostory. Zároveň jsou kartáč a sací lišta vždy umístěny příčně ke směru jízdy – pro vyšší výkon na plochu a rovnoměrný výsledek čištění. Ve srovnání s konvenčními olověnými bateriemi nabízejí vestavěné vysoce výkonné lithium-iontové baterie až třikrát delší životnost. Navíc jsou zcela bezúdržbové. Provozní dobu lze ještě prodloužit použitím inovativního režimu eco!efficiency, který také snižuje hlučnost provozu přibližně o 40%. Volitelně dostupný filtr HEPA čistí odpadní vzduch od znečištěné vody, takže je vhodný i pro použití v oblastech s přísnými hygienickými požadavky.
Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava otočná o +/- 200 ° s technologií KART pro snadné projíždění křivek
- Extrémně manévrovatelné a účinné – ideální pro silně zařízené prostory.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Včetně funkce zametání
- Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
- Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
- Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
- Vhodné i pro vícesměnný provoz.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.
- O 40 % tišší.
- Snížené emise CO2 .
Kompaktní přístroj
- Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
- Bez přečnívání přístroje.
- Snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
- Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
- Zjednodušená přeprava vozidly.
Skládací řidítka
- Kompaktní skladování.
- Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
- Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Technologie válcování
- Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
- Ideální pro čištění spár a strukturovaných povrchů.
- Rovnoměrné výsledky čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|450
|Pracovní šířka sání (mm)
|500
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|22 / 22
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1800
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1260
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 30
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 3,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|220 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|750 - 1050
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100 - 150
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1118
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|63
|Napětí (V)
|25,2
|Příkon (W)
|až do 550
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|43
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|866 x 530 x 1061
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
- Sací lišta, rovná: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Variabilní přítlak
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 45/22 C BP Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.