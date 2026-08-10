Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzivním příslušenstvím.
I ve velkých prostorech se často vyskytují úzká místa, která je obtížné projet kvůli nábytku. V takových případech je ideálním řešením naše limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím. Je vybaven válcovou kartáčovou hlavou, kterou lze otáčet o 200° v obou směrech, s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) a velkou pracovní šířkou. Díky tomu je obzvláště manévrovatelný a ideální pro prostory s velkým množstvím nábytku. Trvalá příčná poloha kartáče a sací lišty vzhledem ke směru jízdy zajišťuje vyšší výkon na plochu a konzistentní výsledky čištění. Použité vysoce výkonné lithium-iontové baterie jsou bezúdržbové a až třikrát odolnější než běžné olověné baterie. Přepínatelný režim eco!efficiency dále zvyšuje dobu provozu a snižuje hlučnost provozu přibližně o 40 %. Integrovaný filtr EPA čistí odpadní vzduch od znečištěné vody a umožňuje jeho použití i v hygienicky citlivých prostorách.
Charakteristické znaky a výhody
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
- Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Extrémně obratný a účinný – ideální pro prostory s velkým množstvím nábytku
- Kartáčová hlava otočná o +/-200° s technologií KART, která umožňuje ovládání stroje do všech stran. Pro pohodlné zvládání zatáček.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost
- Vyrobeno s 38 % recyklovaného plastu¹⁾.
- O 40 % tišší.
- Až o 50 % delší provozní doba a snížené emise CO₂ díky režimu eco!.
Kompaktní přístroj
- Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
- Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
- O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
- Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
- Zjednodušená přeprava vozidly.
Technologie válcování
- Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
- Velmi dobrý i při nerovných podlahách nebo k čištění spár.
- Rovnoměrné výsledky čištění.
Zahrnuje sběr hrubých nečistot
- Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
- Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Výškově nastavitelná řidítka
- Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|450
|Pracovní šířka sání (mm)
|500
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|22 / 22
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1800
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1260
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 30
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 3,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|220 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|750 - 1050
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100 - 150
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1118
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|63
|Napětí (V)
|25,2
|Příkon (W)
|až do 550
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|43
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Transportní kolečka
- Sací lišta, rovná: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Variabilní přítlak
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.