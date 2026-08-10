Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzivním příslušenstvím.

I ve velkých prostorech se často vyskytují úzká místa, která je obtížné projet kvůli nábytku. V takových případech je ideálním řešením naše limitovaná edice černého bateriového podlahového mycího stroje BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím. Je vybaven válcovou kartáčovou hlavou, kterou lze otáčet o 200° v obou směrech, s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) a velkou pracovní šířkou. Díky tomu je obzvláště manévrovatelný a ideální pro prostory s velkým množstvím nábytku. Trvalá příčná poloha kartáče a sací lišty vzhledem ke směru jízdy zajišťuje vyšší výkon na plochu a konzistentní výsledky čištění. Použité vysoce výkonné lithium-iontové baterie jsou bezúdržbové a až třikrát odolnější než běžné olověné baterie. Přepínatelný režim eco!efficiency dále zvyšuje dobu provozu a snižuje hlučnost provozu přibližně o 40 %. Integrovaný filtr EPA čistí odpadní vzduch od znečištěné vody a umožňuje jeho použití i v hygienicky citlivých prostorách.

Charakteristické znaky a výhody
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
  • Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
  • Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
  • Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Extrémně obratný a účinný – ideální pro prostory s velkým množstvím nábytku
  • Kartáčová hlava otočná o +/-200° s technologií KART, která umožňuje ovládání stroje do všech stran. Pro pohodlné zvládání zatáček.
  • Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
  • Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost
  • Vyrobeno s 38 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • O 40 % tišší.
  • Až o 50 % delší provozní doba a snížené emise CO₂ díky režimu eco!.
Kompaktní přístroj
  • Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
  • Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
  • O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
  • Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
  • Zjednodušená přeprava vozidly.
Technologie válcování
  • Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
  • Velmi dobrý i při nerovných podlahách nebo k čištění spár.
  • Rovnoměrné výsledky čištění.
Zahrnuje sběr hrubých nečistot
  • Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
  • Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
  • Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Výškově nastavitelná řidítka
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 450
Pracovní šířka sání (mm) 500
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 22 / 22
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1800
Plošný výkon praktický (m²/h) 1260
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 30
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) cca 3,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 220 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 750 - 1050
Přítlak kartáčů (g/cm²) 100 - 150
Šířka otáčení uličky (mm) 1118
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) 63
Napětí (V) 25,2
Příkon (W) až do 550
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 43
Rozměry (D x Š x V) (mm) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, rovná: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Variabilní přítlak
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 45/22 C Bp Pack Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.