Podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp
Všestranný podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp s nádržemi o objemu 75 litrů, dvojitou válcovou kartáčovou hlavou a velmi jednoduchým ovládáním a údržbou.
Vynikající čisticí výkon v kombinaci s širokým spektrem použití a velmi snadnou obsluhou: Náš podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp s pojezdem přesvědčí při každodenním používání, ať už jde o údržbu nebo hloubkové čištění. Mimo jiné je to díky jeho dvouválcové kartáčové hlavě a robustní sací liště z vysoce kvalitního hliníku. Velmi kompaktní konstrukce s chytře integrovanými 75litrovými nádržemi umožňuje velmi obratnou a čilou manipulaci a zároveň nabízí dostatečnou rezervu pro rozsáhlé čištění podlah.
Charakteristické znaky a výhody
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
- Přítlak lze dle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
- Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
- Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|1030
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|75 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 3750
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2250
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina hluku (dB(A))
|65 - 65
|Příkon (W)
|max. 2050
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
- Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
- Dobře se hodí pro dodavatele služeb, např. ve sportovních halách