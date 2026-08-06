Podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp

Všestranný podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp s nádržemi o objemu 75 litrů, dvojitou válcovou kartáčovou hlavou a velmi jednoduchým ovládáním a údržbou.

Vynikající čisticí výkon v kombinaci s širokým spektrem použití a velmi snadnou obsluhou: Náš podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp s pojezdem přesvědčí při každodenním používání, ať už jde o údržbu nebo hloubkové čištění. Mimo jiné je to díky jeho dvouválcové kartáčové hlavě a robustní sací liště z vysoce kvalitního hliníku. Velmi kompaktní konstrukce s chytře integrovanými 75litrovými nádržemi umožňuje velmi obratnou a čilou manipulaci a zároveň nabízí dostatečnou rezervu pro rozsáhlé čištění podlah.

Charakteristické znaky a výhody
Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Extrémně jednoduchá koncepce ovládání
  • Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
  • Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.
Kompaktní a robustní design
  • Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
  • Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.
Tlak kartáče lze upravit podle potřeby
  • Přítlak lze dle potřeby zvýšit z 30 na 50 kilogramů.
  • Snižte přítlak, pokud je na něm jen malé množství nečistot nebo pokud je podlaha jemná.
  • Vysoký přítlak pro odstranění odolných nečistot nebo povlaků.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 1030
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 75 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 3750
Plošný výkon praktický (m²/h) 2250
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Rychlost jízdy (km/h) max. 5
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Spotřeba vody (l/min) max. 2,75
Hladina hluku (dB(A)) 65 - 65
Příkon (W) max. 2050
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1520 x 810 x 1065

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BR 75/75 W Classic Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro úklid maloobchodních prodejen, nákupních center a železářství
  • Ideální pro čištění letišť, v průmyslu a v dopravním průmyslu
  • Dobře se hodí pro dodavatele služeb, např. ve sportovních halách
Příslušenství
Čisticí prostředky