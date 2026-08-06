Podlahový mycí stroj BR 85/100 W Classic Bp
Účinný, výkonný a velmi robustní: bateriově poháněný podlahový mycí stroj BR 85/100 W Bp Classic s pracovní šířkou 85 cm a nádrží o objemu 100 l.
Pohodlný a výkonný trakční pohon, který pomáhá snadno překonávat stoupání a je plynule nastavitelný pro rychlou přepravu stroje, lze nastavit rychlost pojezdu až na 5 km/h, což je jednou z nejvýraznějších vlastností našeho podlahového mycího stroje BR 85/100 W Bp Classic. Dalším komfortním prvkem pro uživatele je osvědčená koncepce ovládání s pružinovou sponou na zadní straně rukojeti a adaptérem Home Base, který umožňuje přenášet potřebné čisticí náčiní. Velká pracovní šířka 85 cm a nádrž o objemu 100 litrů umožňují dlouhé a účinné čištění a plošný výkon až 4800 metrů čtverečních za hodinu. BR 85/100 W Bp Classic je optimálně připraven i pro náročné aplikace. Například součásti vystavené velkému namáhání, jako jsou sací lišta a kartáčová hlava, jsou vyrobeny z masivního hliníkového tlakového odlitku, a proto vydrží značné zatížení.
Charakteristické znaky a výhody
Silně namáhané díly jako sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z kvalitního hliníku.
- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních
- Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
- Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.
- Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Efektivní a výkonný 300W hnací motor
- Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
- Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
- Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
- Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově dostupný stroj z řady Classic
- Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850
|Pracovní šířka sání (mm)
|1090
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|100 / 100
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4250
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2550
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4,25
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Hladina hluku (dB(A))
|63 - 65
|Příkon (W)
|max. 2350
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|110
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro údržbové čištění v maloobchodě, železářství, nákupních centrech, obchodě, průmyslu, na letištích.