Podlahový mycí stroj BR 85/100 W Classic Bp

Účinný, výkonný a velmi robustní: bateriově poháněný podlahový mycí stroj BR 85/100 W Bp Classic s pracovní šířkou 85 cm a nádrží o objemu 100 l.

Pohodlný a výkonný trakční pohon, který pomáhá snadno překonávat stoupání a je plynule nastavitelný pro rychlou přepravu stroje, lze nastavit rychlost pojezdu až na 5 km/h, což je jednou z nejvýraznějších vlastností našeho podlahového mycího stroje BR 85/100 W Bp Classic. Dalším komfortním prvkem pro uživatele je osvědčená koncepce ovládání s pružinovou sponou na zadní straně rukojeti a adaptérem Home Base, který umožňuje přenášet potřebné čisticí náčiní. Velká pracovní šířka 85 cm a nádrž o objemu 100 litrů umožňují dlouhé a účinné čištění a plošný výkon až 4800 metrů čtverečních za hodinu. BR 85/100 W Bp Classic je optimálně připraven i pro náročné aplikace. Například součásti vystavené velkému namáhání, jako jsou sací lišta a kartáčová hlava, jsou vyrobeny z masivního hliníkového tlakového odlitku, a proto vydrží značné zatížení.

Charakteristické znaky a výhody
Silně namáhané díly jako sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z kvalitního hliníku.
  • Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
  • Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.
Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních
  • Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
  • Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.
  • Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.
Efektivní a výkonný 300W hnací motor
  • Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
  • Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.
Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy
  • Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.
Promyšlený systém Home Base
  • Možnosti umístění vybavení k manuálnímu čištění jako háčky, nádoby, mop atd.
Cenově dostupný stroj z řady Classic
  • Vynikající poměr cena výkon.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Pracovní šířka kartáčů (mm) 850
Pracovní šířka sání (mm) 1090
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 100 / 100
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4250
Plošný výkon praktický (m²/h) 2550
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 4,25
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Hladina hluku (dB(A)) 63 - 65
Příkon (W) max. 2350
Hmotnost bez příslušenství (kg) 110
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1525 x 910 x 1065

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BR 85/100 W Classic Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro údržbové čištění v maloobchodě, železářství, nákupních centrech, obchodě, průmyslu, na letištích.
Příslušenství
Čisticí prostředky