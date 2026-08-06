Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75

Ideální na členité plochy: podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R. S kotoučovými kartáči s pracovní šířkou 75 centimetrů, integrovanou nabíječkou a kapacitou nádrže 110 litrů.

Díky integrované nabíječce lze náš podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R na bateriový pohon bez problémů nabíjet i na nejrůznějších místech s přístupem k externím zdrojům elektrické energie. Se 2 kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 75 centimetrů a svojí mimořádně štíhlou a kompaktní konstrukcí je obratný a agilní stroj zvlášť vhodný i pro čištění velmi členitých ploch. Přitom je jeho obsluha použitím přepínače EASY Operation, barevně kódovaných prvků obsluhy a barevného displeje pro zadávání všech důležitých nastavení ve 30 jazycích neuvěřitelně snadná. To vše podtrhuje inovativní systém klíčů KIK, který navíc zdaleka vylučuje chybnou obsluhu stroje. K rychlému naplnění nádrže na čistou vodu o obsahu 110 litrů slouží funkce Auto Fill, přičemž dávkování vody závislé na rychlosti se postará o vždy optimálně malou spotřebu. Uživatel kromě toho ocení pohodlné nastavení výšky sedadla i pracovní světla pro vyšší pasivní bezpečnost při jízdě za denního světla.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75: Výškově nastavitelné sedadlo
Výškově nastavitelné sedadlo
Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75: Dávkování vody v závislosti na rychlosti
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75: Inovativní systém KIK
Inovativní systém KIK
Barevně kódované klíče pro různá práva obsluhy pro vyloučení jejích chyb Režim čištění a ostatní funkce lze nastavit pro každého uživatele. Optimální přizpůsobení individuálním úkolům každého uživatele.
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 950
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 110 / 110
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 4500
Plošný výkon praktický (m²/h) 3150
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 4
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 230
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²) 40
Spotřeba vody (l/min) max. 5,7
Hladina hluku (dB(A)) 59
Příkon (W) až do 2350
Maximální povolená hmotnost (kg) 650
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 248
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obsah balení

  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Výškově nastavitelné sedadlo
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky