Podlahový mycí stroj B 110 R Bc+D75
Ideální na členité plochy: podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R. S kotoučovými kartáči s pracovní šířkou 75 centimetrů, integrovanou nabíječkou a kapacitou nádrže 110 litrů.
Díky integrované nabíječce lze náš podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R na bateriový pohon bez problémů nabíjet i na nejrůznějších místech s přístupem k externím zdrojům elektrické energie. Se 2 kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 75 centimetrů a svojí mimořádně štíhlou a kompaktní konstrukcí je obratný a agilní stroj zvlášť vhodný i pro čištění velmi členitých ploch. Přitom je jeho obsluha použitím přepínače EASY Operation, barevně kódovaných prvků obsluhy a barevného displeje pro zadávání všech důležitých nastavení ve 30 jazycích neuvěřitelně snadná. To vše podtrhuje inovativní systém klíčů KIK, který navíc zdaleka vylučuje chybnou obsluhu stroje. K rychlému naplnění nádrže na čistou vodu o obsahu 110 litrů slouží funkce Auto Fill, přičemž dávkování vody závislé na rychlosti se postará o vždy optimálně malou spotřebu. Uživatel kromě toho ocení pohodlné nastavení výšky sedadla i pracovní světla pro vyšší pasivní bezpečnost při jízdě za denního světla.
Charakteristické znaky a výhody
Výškově nastavitelné sedadloDokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlostiSnižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Inovativní systém KIKBarevně kódované klíče pro různá práva obsluhy pro vyloučení jejích chyb Režim čištění a ostatní funkce lze nastavit pro každého uživatele. Optimální přizpůsobení individuálním úkolům každého uživatele.
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|40
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|248
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch