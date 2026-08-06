Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+R75
Ekologicky šetrný podlahový mycí stroj B 110 R s dávkovacím systémem čisticího prostředku DOSE, dávkováním vody v závislosti na rychlosti a inovativním systémem klíčů KIK.
Bateriový mycí stroj B 110 R s osvědčenou technikou válcového kartáče, pracovní šířkou 75 centimetrů a integrovanou funkcí zametání pro rychlé a hluboké čištění v jediném kroku. Za účelem úspory zdrojů má stroj systém dávkování čisticího prostředku DOSE i dávkování vody v závislosti na rychlosti. Naše inovativní funkce Auto-Fill tedy automatického plnění je standardem pro pohodlné a časově úsporné plnění 110litrového zásobníku na čerstvou vodu. Standardem je také velký barevný displej, který lze ovládat ve 30 jazycích a pomocí kterého se provádí všechna důležitá nastavení. Aby bylo možné spolehlivě zabránit provozním chybám, lze každému uživateli pomocí inovativního systému klíčů KIK přiřadit individuální přístupová práva. Uživatel také těží z vysoké úrovně jízdního pohodlí a zvýšené bezpečnosti díky flexibilnímu nastavení výšky sedadla a denním světlům. Jako volitelné vybavení je k dispozici také boční mycí karáč pro prodloužení pracovní šířky a čištění blízko okrajů.
Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkouZ robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Výškově nastavitelné sedadloDokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlostiSnižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|500
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|251
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch