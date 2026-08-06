Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+R75
B 110 R bateriový mycí stroj s funkcí DOSE, válcovou kartáčovou hlavou, válcovými kartáči, bočním mycím kartáčem a nádržemi na 110 litrů. K čištění až 5 100 m2 za hodinu.
Díky kapacitě nádrže 110 litrů na čerstvou vodu a špinavou vodu a díky válcovým kartáčům s pracovním záběrem 75 centimetrů a integrované zametací jednotce zvládá bateriový mycí stroj B 110 R plošné výkony až do 5100 m² / h. Se standardním bočním mycím kartáčem lze pracovní šířku prodloužit o 10 centimetrů a vyčistit oblasti v blízkosti okrajů. Všechna nastavení se pohodlně zadávají na velkém barevném displeji ve 30 jazycích, barevně označené ovládací prvky usnadňují práci uživateli, výškově nastavitelné sedadlo zajišťuje maximální pohodlí, denní světla zvyšují bezpečnost a funkce Auto-Fill šetří cennou pracovní dobu. Díky inovativnímu systému klíčů KIK, pomocí kterého lze různým uživatelům přiřadit různá práva pro nastavení režimů čištění a dalších funkcí, se účinně předchází chybám v provozu. B 110 R také šetří zdroje díky systému dávkování čisticího prostředku DOSE a dávkování vody v závislosti na rychlosti.
Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkouZ robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladůUmožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech
Výškově nastavitelné sedadloDokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 5100
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3600
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|500
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|258
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní mycí kartáč
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch