Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + D75
Výkonný podlahový mycí stroj s posedem, velkorysou nádrží o objemu 110 l, 75 cm širokou diskovou kartáčovou hlavou, se systémem klíčů KIK a ovládáním EASY Operation pro snadnou manipulaci.
Náš mimořádně tichý podlahový mycí stroj B 110 R Classic, vybavený velkým prostorem na baterie, je určen pro dlouhé pracovní intervaly na středně velkých plochách a snadno vyčistí až 4 500 metrů čtverečních za hodinu. Má také velkorysé 110litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu, úsporný režim eco!efficiency, spolehlivou a osvědčenou konstrukci diskových kartáčů s pracovní šířkou 75 cm a sací lištu z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku s nejlepším sacím výkonem na trhu. Inteligentní systém klíčů KIK pro individuální přidělování přístupových práv k funkcím stroje, vícejazyčný displej, chytrý přepínač EASY Operation a barevně odlišené ovládací prvky zajišťují velmi snadnou obsluhu. Pro ještě větší pracovní komfort a bezpečnost je stroj vybaven také dobře viditelnými světly pro denní svícení.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Velký barevný displej
- Nutná samostatná nabíječka.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Kartáčový motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda ( )
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Stoupavost (%)
|max. 10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Šířka otáčení uličky (cm)
|175
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|251
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch