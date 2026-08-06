Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + D75

Výkonný podlahový mycí stroj s posedem, velkorysou nádrží o objemu 110 l, 75 cm širokou diskovou kartáčovou hlavou, se systémem klíčů KIK a ovládáním EASY Operation pro snadnou manipulaci.

Náš mimořádně tichý podlahový mycí stroj B 110 R Classic, vybavený velkým prostorem na baterie, je určen pro dlouhé pracovní intervaly na středně velkých plochách a snadno vyčistí až 4 500 metrů čtverečních za hodinu. Má také velkorysé 110litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu, úsporný režim eco!efficiency, spolehlivou a osvědčenou konstrukci diskových kartáčů s pracovní šířkou 75 cm a sací lištu z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku s nejlepším sacím výkonem na trhu. Inteligentní systém klíčů KIK pro individuální přidělování přístupových práv k funkcím stroje, vícejazyčný displej, chytrý přepínač EASY Operation a barevně odlišené ovládací prvky zajišťují velmi snadnou obsluhu. Pro ještě větší pracovní komfort a bezpečnost je stroj vybaven také dobře viditelnými světly pro denní svícení.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Velký barevný displej
  • Nutná samostatná nabíječka.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 950
Nádrž čistá/špinavá voda ( ) 110 / 110
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4500
Plošný výkon praktický (m²/h) 3150
Baterie (V) 24
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Stoupavost (%) max. 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 75 / 40
Šířka otáčení uličky (cm) 175
Spotřeba vody (l/min) max. 5
Hladina hluku (dB(A)) 59
Hmotnost bez příslušenství (kg) 251
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1635 x 975 x 1265

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + D75

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky