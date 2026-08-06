Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75

Ideální pro středně velké plochy, bateriově poháněný a tichý podlahový mycí stroj s posedem, 110litrovou nádrží a vysoce výkonnou kartáčovou hlavou a sací lištou.

Velmi snadno ovladatelný podlahový mycí stroj B 110 R Classic s bateriovým pohonem je vybaven sací lištou s nejlepším sacím výkonem na trhu a 75 cm širokou válcovou kartáčovou hlavou s časově úspornou funkcí předmývání - obojí je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku. Nádrže o objemu 110 litrů na čerstvou a špinavou vodu umožňují nejen delší pracovní dobu, ale také plošný výkon až 4 500 metrů čtverečních za hodinu. Díky kompaktnímu konstrukčnímu řešení je B 110 R Classic velmi obratný, a proto je velmi vhodný i pro čištění šikmých ploch. Integrovaná světla pro denní svícení zajišťují nejlepší přehled a viditelnost. Vysoký přítlak válců zajišťuje vynikající výsledky čištění a v případě potřeby je lze snadno a rychle vyměnit. Velký displej pro nastavení všech důležitých funkcí ve více než 30 jazycích a přehledné, barevně odlišené ovládací prvky usnadňují obsluhu stroje. Inteligentní systém klíčů KIK pro individuální přidělování přístupových práv k funkcím stroje rovněž zabraňuje nežádoucím chybám při obsluze.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
  • Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
  • Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
  • Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Velký barevný displej
  • Nutná samostatná nabíječka.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 950
Nádrž čistá/špinavá voda ( ) 110 / 110
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4500
Plošný výkon praktický (m²/h) 3150
Baterie (V) 24
Rychlost jízdy (km/h) max. 6
Stoupavost (%) max. 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 75 / 500
Šířka otáčení uličky (cm) 175
Spotřeba vody (l/min) max. 5
Hladina hluku (dB(A)) 59
Hmotnost bez příslušenství (kg) 251
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1635 x 975 x 1265

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky