Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Classic + R75
Ideální pro středně velké plochy, bateriově poháněný a tichý podlahový mycí stroj s posedem, 110litrovou nádrží a vysoce výkonnou kartáčovou hlavou a sací lištou.
Velmi snadno ovladatelný podlahový mycí stroj B 110 R Classic s bateriovým pohonem je vybaven sací lištou s nejlepším sacím výkonem na trhu a 75 cm širokou válcovou kartáčovou hlavou s časově úspornou funkcí předmývání - obojí je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku. Nádrže o objemu 110 litrů na čerstvou a špinavou vodu umožňují nejen delší pracovní dobu, ale také plošný výkon až 4 500 metrů čtverečních za hodinu. Díky kompaktnímu konstrukčnímu řešení je B 110 R Classic velmi obratný, a proto je velmi vhodný i pro čištění šikmých ploch. Integrovaná světla pro denní svícení zajišťují nejlepší přehled a viditelnost. Vysoký přítlak válců zajišťuje vynikající výsledky čištění a v případě potřeby je lze snadno a rychle vyměnit. Velký displej pro nastavení všech důležitých funkcí ve více než 30 jazycích a přehledné, barevně odlišené ovládací prvky usnadňují obsluhu stroje. Inteligentní systém klíčů KIK pro individuální přidělování přístupových práv k funkcím stroje rovněž zabraňuje nežádoucím chybám při obsluze.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Velký barevný displej
- Nutná samostatná nabíječka.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Kartáčový motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda ( )
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 6
|Stoupavost (%)
|max. 10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Šířka otáčení uličky (cm)
|175
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|251
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch