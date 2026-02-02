Podlahový mycí stroj B 110 R Bp+D75
Dva kotoučové kartáče i funkce Auto Fill pro úsporu času patří k vybavení našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem B 110 R, právě tak jako inovativní systém klíčů KIK.
Výkonný s mimořádně uživatelsky přívětivou koncepcí: náš podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 110 R na bateriový pohon s kotoučovými kartáči a pracovní šířkou 75 centimetrů pro čištění například v supermarketech, nákupních centrech, nemocnicích nebo i výrobních a skladových ploch. Barevně kódované prvky obsluhy se přitom postarají vždy o snadnou manipulaci. To vše podtrhuje inovativní systém klíčů KIK, který navíc podstatně vylučuje chybnou obsluhu. Výškově nastavitelné sedadlo, integrovaná pracovní světla při jízdě za denního světla, barevný displej pro veškerá nastavení stroje ve 30 jazycích i funkce Auto-Fill pro časově úsporné naplnění nádrže na čistou vodu podtrhují přátelské prostředí pro uživatele a zvyšují produktivitu stroje. Na přání dodáváme i postranní mycí kotouč, který rozšíří pracovní šířku o 10 centimetrů a umožní čištění až do krajů, i pod regály.
Charakteristické znaky a výhody
Výškově nastavitelné sedadloDokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlostiSnižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litinySe sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání. Rychlá a snadná výměna sacích stěrek. Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
- Barevně kódované klíče pro různá práva obsluhy pro vyloučení jejích chyb
- Režim čištění a ostatní funkce lze nastavit pro každého uživatele.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům každého uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|40
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|246
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch