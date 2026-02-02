Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Výkonný a spolehlivý: podlahový mycí stroj B 110 R s pojezdem, se 160 Ah Li-Ion baterií, integrovanou nabíječkou baterií, kotoučovou kartáčovo hlavou a systémem dávkování detergentu DOSE.
B 110 R Bp Pack zaručuje uživatelsky přívětivý provoz s nejlepšími výsledky čištění. Přepínač EASY Operation a velký barevný displej ve 30 jazycích umožňují přístup ke všem funkcím – pro absolutní bezpečnost a ochranu stroje je integrován také systém KIK pro individuální přiřazení přístupových práv. Kombinace hlavy kotoučového kartáče s pracovní šířkou 75 cm, dvou 110-litrových nádrží a v neposlední řadě 160 Ah lithium-iontové baterie zároveň zajišťuje dlouhé čisticí operace a vysoký plošný výkon - až 5 100 metrů čtverečních za hodinu. Díky integrované nabíječce baterií je kdykoli možné mezinabíjení rychlonabíjecí baterie, jejíž životnost je přibližně čtyřikrát delší než u olověných baterií. Disponuje také řadou dalších funkcí – jako je funkce Auto-fill pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu, systém proplachování nádrže pro rychlé čištění nádrže na špinavou vodu, dávkování vody, které se přizpůsobuje rychlosti a DOSE systém dávkování detergentu.
Charakteristické znaky a výhody
Výškově nastavitelné sedadlo
- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V/Ah)
|24 / 160
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|75
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1750
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|350
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch