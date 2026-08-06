Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75

Válcová kartáčová hlava, Li-Ion baterie 180 Ah, integrovaná nabíječka baterií a systém DOSE jako standardní výbava, tj. spolehlivý podlahový mycí stroj s pojezdem B 110 R.

Uživatelsky přívětivý a spolehlivý pro vysoce výkonné čištění: náš podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack nabízí působivě široký výběr standardního vybavení pro maximální hospodárnost. Dodávka zahrnuje 180 Ah lithium-iontovou baterii s možností rychlého a středního nabíjení, která má životnost přibližně čtyřikrát delší než olověné baterie, plus nabíječku baterií. Disponuje také řadou inteligentních funkcí – jako je funkce Auto-fill pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu, systém proplachování nádrže pro rychlé čištění nádrže na špinavou vodu, dávkování vody, které se přizpůsobuje rychlosti a DOSE systém dávkování detergentu. S pracovní šířkou 75 centimetrů poskytuje válcová kartáčová hlava s praktickou funkcí zametání společně se dvěma 110litrovými nádržemi plošný výkon až 5 100 metrů čtverečních za hodinu. V neposlední řadě zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí inteligentní systém KIK pro přidělování individuálních přístupových práv a velmi jednoduché ovládání stroje pomocí přepínače EASY Operation a velkého barevného displeje, dostupného ve 30 jazycích.

Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
  • Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
  • Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
  • Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
  • Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
  • Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
  • Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
  • Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
  • Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
  • Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 950
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 110 / 110
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 4500
Plošný výkon praktický (m²/h) 3150
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 180
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Doba nabíjení baterie (h) 5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 230
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Přítlak kartáčů (kg) 75
Šířka otáčení uličky (mm) 1750
Spotřeba vody (l/min) max. 5,7
Hladina hluku (dB(A)) 59
Příkon (W) až do 2350
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 350
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obsah balení

  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Výškově nastavitelné sedadlo
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky