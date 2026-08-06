Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Válcová kartáčová hlava, Li-Ion baterie 180 Ah, integrovaná nabíječka baterií a systém DOSE jako standardní výbava, tj. spolehlivý podlahový mycí stroj s pojezdem B 110 R.
Uživatelsky přívětivý a spolehlivý pro vysoce výkonné čištění: náš podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack nabízí působivě široký výběr standardního vybavení pro maximální hospodárnost. Dodávka zahrnuje 180 Ah lithium-iontovou baterii s možností rychlého a středního nabíjení, která má životnost přibližně čtyřikrát delší než olověné baterie, plus nabíječku baterií. Disponuje také řadou inteligentních funkcí – jako je funkce Auto-fill pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu, systém proplachování nádrže pro rychlé čištění nádrže na špinavou vodu, dávkování vody, které se přizpůsobuje rychlosti a DOSE systém dávkování detergentu. S pracovní šířkou 75 centimetrů poskytuje válcová kartáčová hlava s praktickou funkcí zametání společně se dvěma 110litrovými nádržemi plošný výkon až 5 100 metrů čtverečních za hodinu. V neposlední řadě zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí inteligentní systém KIK pro přidělování individuálních přístupových práv a velmi jednoduché ovládání stroje pomocí přepínače EASY Operation a velkého barevného displeje, dostupného ve 30 jazycích.
Charakteristické znaky a výhody
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (kg)
|75
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1750
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|350
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch