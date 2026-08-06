Podlahový mycí stroj B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
B 110 R s pojezdem zaujme svou lithium-železofosfátovou baterií o kapacitě 180Ah, integrovanou nabíječkou baterií, časově úsporným bočním mycím kartáčem a systémem dávkování detergentu DOSE.
B 110 R Bp Pack s pojezdem disponuje rozsáhlým vybavením s výbornými čisticími výsledky. Je to díky četným inovacím, kterými disponuje – jako je funkce Auto-fill pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu, systém proplachování nádrže pro rychlé čištění nádrže na špinavou vodu, dávkování vody, které se přizpůsobuje rychlosti a systém dávkování detergentu DOSE. Dlouhé čisticí operace a plošný výkon 5 100 m 2 za hodinu umožňuje kombinace standardní 180 Ah lithium-iontové baterie, 110litrové nádrže a hlavy kotoučového kartáče s pracovní šířkou 75 cm, nainstalovaný boční mycí kartáč šetřící čas a náklady o dalších 10 centimetrů, což umožňuje čištění až po okraje, v některých případech dokonce i pod policemi. Díky integrované nabíječce baterií je kdykoli možné mezinabíjení odolné baterie, která má zhruba čtyřikrát delší životnost než olověné baterie. Působivý celkový design završuje systém KIK pro individuální přiřazení přístupových práv a snadné ovládání s přepínačem EASY Operation a barevným displejem.
Charakteristické znaky a výhody
Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů
- Umožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů
- Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození
- Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 5100
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3600
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|75
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1750
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|380,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní mycí kartáč
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch